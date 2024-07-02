Japonya merkezli çok uluslu tüketici elektroniği devi Sony, kripto para sektöründeki girişimlerini hızlandırıyor.

Sony, 2023 yılının Ağustos ayında satın aldığı bir kripto para platformunu yeniden başlatacak. DeCurret adlı platform WhaleFin bünyesinde faaliyet gösterirken 2022 yılında Amber Group tarafından satın alınmış ve Amber Japan olarak markalanmıştı. Sony kısa bir süre önce platformun “S.BLOX” olarak yeniden markalandığını duyurdu.

Sony çok kısa bir süre içersinde Japonya’da kripto para borsasını başlatmaya hazırlanıyor.

Sony’nin Kripto Para Borsası

Sony bünyesinde faaliyet gösteren Quetta Web adlı şirket geride bıraktığımız yıl o dönemde DeCurret olarak adlandırılan borsayı satın almıştı. Borsa, Singapur merkezli Amber Group tarafından 2022 yılında satın alındıktan sonra Amber Japan markalanmıştı.

Sony tarafından satın alınan kripto para platformu bir kez daha isim değişikliğine gitti ve “S.BLOX” olarak markalandı. Sony satın alma işleminin detaylarını paylaşmadı.

Borsa kullanıcı arayüzünü yenileyerek yepyeni bir tasarıma geçecek ve yeni kripto paraları listeleyecek.

Sony’nin kendi borsasını başlatması, şirketin kripto paralara yönelik duyduğu heyecanı gösteriyor. Sony geçmişte satın almalar ve yatırımlar aracılığıyla kripto para sektörüne adım atmıştı.

CryptoPotato olarak geride bıraktığımız yıl Sony’nin Singapur merkezli web3 şirketi Startale Labs’e 3,5 milyon dolarlık yatırım yaptığını bildirmiştik. Startale Labs’ın kurucusu ve CEO’su Sota Watanabe, şirketin dış işleri müdürünün Sony’nin kripto borsasını yöneteceğini açıkladı. Watanabe bu proje üzerinde yaklaşık 18 aydır çalıştıklarını bildirdi.