Bu yazımızda yakın tarihte yapılan Ripple (XRP) fiyat tahminlerine yakından bakacağız.

Özet:

Analistler, Ripple (XRP) fiyatının önümüzdeki dönemde 1,40 dolar ile 10 dolar aralığına yükseleceğine inanıyor.

Dark Defender ise Ripple (XRP) fiyatının 22,50 dolara kadar yükseleceğini tahmin ediyor.

Ripple (XRP) 1 Dolara Yükselebilir mi?

Ripple (XRP) son birkaç haftadır düşüş trendinde olmasına rağmen önde gelen analistler ve uzmanlar varlığın geleceği konusunda oldukça iyimser. Popüler kripto para analistlerinden EAGRAG CRYPTO geride bıraktığımız günlerde XRP fiyatının Nisan ayına kadar 1,40 dolara, sonrasında ise 5 dolara yükseleceğini tahmin etti.

Ripple ile SEC arasında 2020 yılının Aralık ayından bu yana devam eden davada nihai duruşma 23 Nisan 2024 tarihinde görülecek. Bu davayı Ripple’ın kazanma şansının çok daha yüksek olduğu düşünülüyor. Bununla birlikte Ripple (XRP) 2023 yılında SEC karşısında 3 önemli zafer kazandı. Bunlar şu şekilde:

13 Temmuz 2023: Davaya başkanlık eden Yargıç Analisa Torres, Ripple Labs’in ikincil piyasalarda yaptığı XRP satışlarının yatırım sözleşmesi teklifi olmadığına hükmetti.

3 Ekim 2023: SEC, Eylül ayında mahkemenin bu kararını temyize götürdü ancak mahkeme SEC’in temyiz talebini reddetti.

20 Ekim 2023: SEC, Ripple’ın üst düzey yöneticileri hakkındaki suçlamaları düşürdü.

Söz konusu davayı Ripple’ın kazanması halinde XRP’de ciddi bir yükseliş trendinin başlayabileceği tahmin ediliyor.

Dark Defender, XRP fiyatının kısa vadede 0,52 dolar seviyesini aşması halinde 0,9 dolar seviyesinin üzerine yükselebileceğine inanıyor. Öte yandan analist, 0,52 dolar direncinin desteğe çevirlememesi halinde ise XRP’nin 0,40 dolara gerileyebileceğini tahmin ediyor.

XForceGlobal ve CryptoBull da yakın geçmişte XRP fiyat tahminlerinde bulundu. XForceGlobal, XRP grafiğinde gözlemlediği üçgen formasyonu nedeniyle varlığın 2026 yılına kadar 10 doların üzerine yükselebileceğini iddia etti.

CryptoBull ise varlığın 2025 yılından önce 13 dolara yükseleceğini tahmin ediyor. Bu da yaklaşık %2.500’lük bir artışa denk geliyor.

XRP Yükseliş Trendine Başladı mı?

Popüler Twitter analisti Crypto Rover kısa bir süre önce Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada XRP fiyatında iki hafta içerisinde önemli bir kırılma yaşanacağını öngördü.

Öte yandan bir diğer analist Dark Defender ise XRP’nin halihazırda yükseliş trendine başladığı görüşünde. Ripple (XRP) fiyatının 180 gündür yükseliş trendinde olduğunu belirten Dark Defender, varlığın 10 ay içerisinde 22,50 dolara yükseleceğini tahmin ediyor.