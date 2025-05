Popüler bir X kullanıcısına göre sıradaki gelişmeler normal değil, “tarihi” olacak.

Özet:

Çok sayıda analist, ETH’nin büyük bir hamleye hazırlandığını ve fiyat hedefinin 3.000 doların üzerinde olduğunu belirtiyor.

Spot ETH ETF’lerine istikrarlı para girişi, yatırımcıların güçlü iyimserliğini gösteriyor. Öte yandan borsalara ETH girişlerindeki artış, kısa vadede satış baskısının oluşabileceğini işaret ediyor.

Ethereum fiyatı son bir ay içinde %40’ın üzerinde yükselerek 2.550 dolar seviyesinin üzerine çıktı. Birçok piyasa gözlemcisine göre bu yükseliş, kısa vadede yaşanacak büyük rallinin başlangıcı olabilir.

Analist Michael van de Poppe, birkaç hafta önce görülen 2.400 dolar altı seviyelerin “çok cazip bir alım fırsatı” olduğunu söyledi. Poppe’a göre ETH yakın zamanda zirveleri zorlamaya başlayabilir ve 3.000 dolar seviyesinin aşılmasıyla yeni bir boğa koşusu başlayabilir.

#Ethereum sub $2,400 was an incredibly good buy opportunity. I think we'll start attacking the highs in the coming weeks. This is the crucial area to break. Break this = $3,000+ and we'll be in a new bull run for $ETH. pic.twitter.com/dLNqdbKBjq — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) May 26, 2025

X kullanıcılarından Sensei ve Lucky de yorumlarını paylaştı. Sensei, ETH fiyatının son dönemde 2.400 dolar ile 2.700 dolar arasında konsolide olduğunu, ancak kısa süre içinde yukarı yönde hareketlenerek 3.200 dolar üzerine çıkacağını öngörüyor.

2,2 milyondan fazla takipçisi bulunan popüler analist Lucky ise ETH’nin bu çeyrekte Bitcoin’e kıyasla “çok daha güçlü performans” sergilediğini belirtti. Lucky, bu güçlü momentumun devam edeceğini ve ikinci büyük kripto para biriminde daha yüksek fiyat artışı beklediğini açıkladı.

Ethereum is heavily outperforming $BTC in this quarter. This shows more money flowing into $ETH, and in my opinion, this momentum will continue, and we will see more highs in ETH, especially the low and mid caps. pic.twitter.com/DQaJ6T42kG — Lucky (@LLuciano_BTC) May 26, 2025

Merlijn The Trader ise, son günlerde ETH birikim cüzdanlarına girişlerin ciddi biçimde arttığını gösteren bir grafik paylaştı. Analist, “Büyük bir gelişme kapıda. Bu şekilde birikim yapılmasının tek sebebi, ne olacağının biliniyor olması. Sıradaki hamle sıradan değil, tarihi olacak.” yorumunu yaptı.

$ETH inflows into accumulation wallets just went vertical. Something big is coming. You don’t stack like this unless you know what’s next. And what’s next isn’t normal it’s historic. pic.twitter.com/QGsvzOcTil — Merlijn The Trader (@MerlijnTrader) May 26, 2025

Uzmanlar ve yatırımcılar tarafından yakından izlenen bu birikim cüzdanları, az çıkış ve düzenli girişlerle tanınıyor ve yatırımcıların uzun vadeli pozisyon alıp almadığına dair ipuçları veriyor.

Takip Edilmesi Gereken Önemli Faktörler

Son günlerde spot Ethereum ETF’lerine gerçekleşen güçlü girişler, ETH fiyatında yeni bir yükseliş dalgasının başlayabileceğini gösteriyor. SoSoValue verilerine göre son günlerde bu fonlara giren sermaye, çıkan miktardan çok daha fazla. Bu durum yatırımcı güveninde ciddi bir artış olduğuna işaret ediyor. Son negatif giriş-çıkış bakiyesi ise 15 Mayıs’ta yaşandı.

Ancak, geçtiğimiz hafta ETH’nin merkezi borsalara girişinde artış yaşandı. Bu durum, bazı yatırımcıların varlıklarını kendi cüzdanlarından borsalara taşıyarak kısa vadeli satış baskısını artırabileceklerini gösteriyor.