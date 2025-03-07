Bir analist, XRP fiyatının 27 doların üzerine çıkabileceğini öngördü. XRP, Trump’ın kripto rezervi açıklamasıyla geçen hafta çift haneli bir yükseliş yaşadı. Analistler, 2017’deki benzer bir döneme işaret ederek XRP’nin yüksek seviyelere çıkabileceğini düşünüyor. Diğer yandan, bazıları XRP’nin 2,85 doların üzerine çıkmaması durumunda düşüş yaşanabileceği konusunda uyarıyor.

XRP için Sırada Ne Var?

Ripple’ın yerel token’ı XRP, son haftalarda yaşanan dalgalanmalara rağmen en iyi performans gösteren kripto paralardan biri olmaya devam ediyor. Son bir haftalık süreçte yaklaşık %26 oranında değer kazanan XRP 2,55 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bu yükselişin en önemli nedeni, Donald Trump’ın yönetiminin ABD’de XRP’yi de içeren bir stratejik kripto rezervi oluşturacağını açıklaması oldu.

X kullanıcısı JAVON MARKS, XRP’nin Kasım 2024’te kırdığı modelin 2017’dekine benzediğini belirtti. Analist, bu nedenle “birçok kişinin düşündüğünden veya hayal ettiğinden daha büyük” bir boğa piyasası bekliyor.

The pattern that $XRP broke out of in November 2024 is highly similar to that 2017 Breakout pattern and MORE THAN 2X LARGER 😱! This run can be far from complete and prices can be in the midst of a climb that's greater than many think or even imagine to possible… pic.twitter.com/GHoWYNPSQh — JAVON⚡️MARKS (@JavonTM1) March 5, 2025

CrediBULL Crypto ise, varlığın değerlemesinin kar aldıkları seviyeden %15 düştüğünü ve 2 doların altındaki fiyatlardan pozisyonlarını artırma şansı bulabileceklerinden şüphe duyduklarını ifade etti.

$XRP still down about 15% from where I took profit on perp longs but starting to doubt that I may get another chance to re-load below $2. OI has completely reset back to levels it was at before our 5x impulse off the lows, spot premium is steadily increasing here at the highs,… https://t.co/Pa2pKSbYHq pic.twitter.com/t8qCCRPaoy — CrediBULL Crypto (@CredibleCrypto) March 6, 2025

Analist, “Açık pozisyonlar tamamen sıfırlandı, spot prim bu yüksek seviyelerde istikrarlı bir şekilde artıyor ve finansman bile negatife dönüyor,” dedi. Genel olarak, XRP’nin “inanılmaz sağlıklı” göründüğünü ve olası düşüşlerin bir “hediye” olacağını savundu.

EGRAG CRYPTO ise gerçekten şaşırtıcı bir tahmin yaptı. X kullanıcısı, XRP’nin bir sonraki “büyük sıçramasına” hazırlanıyor olabileceğini, bunun nedenleri arasında “boğa piyasası destek bandının” yeniden test edilmesi ve 2-3,40 dolar aralığında bir “gürültü konsolidasyonu” yaşanması olduğunu belirtti.

2017’de XRP’nin “klasik Fibonnacci uzatma hareketini takip ettiğini, Fib 1.618’i aştığını, konsolide olduğunu ve ardından Fib 2.236’ya doğru bir parabolik hareket yaptığını” hatırlattı. Analist, tarih tekrar ederse bunun 27-222 dolar aralığında bir fiyat patlamasıyla sonuçlanabileceğini düşünüyor.

Bu kadar yüksek seviyeler, XRP’nin piyasa değerinin en az 1,5 trilyon dolara çıkmasını gerektiriyor. XRP’nin mevcut piyasa değeri 150 milyar doların altında olduğundan, bu tahmin biraz gerçekçi görünmüyor.

Bir Geri Çekilme Olabilir mi?

XRP odaklı endüstri katılımcıları arasındaki genel iyimserliğin aksine, bazıları bir geri çekilmenin mümkün olduğunu düşünüyor.

Bir X kullanıcısı, varlığın modelinin hala “H&S (Baş ve Omuzlar) izlemesinde” olduğunu ve potansiyel bir düşüş dönüşü olabileceğini öne sürdü. Piyasa gözlemcisi, XRP’nin bir düzeltmeden kaçınmak için 2,85 doların üzerine çıkması gerektiğini belirtti.

$XRP still on H&S watch >2.85 should negate bearish reversal likelihood pic.twitter.com/p45nFHVJzH — #333kByJuly2025 (@CarpeNoctom) March 6, 2025