Bir analist, XRP fiyatının 27 doların üzerine çıkabileceğini öngördü. XRP, Trump’ın kripto rezervi açıklamasıyla geçen hafta çift haneli bir yükseliş yaşadı. Analistler, 2017’deki benzer bir döneme işaret ederek XRP’nin yüksek seviyelere çıkabileceğini düşünüyor. Diğer yandan, bazıları XRP’nin 2,85 doların üzerine çıkmaması durumunda düşüş yaşanabileceği konusunda uyarıyor.

Ripple’ın yerel token’ı XRP, son haftalarda yaşanan dalgalanmalara rağmen en iyi performans gösteren kripto paralardan biri olmaya devam ediyor. Son bir haftalık süreçte yaklaşık %26 oranında değer kazanan XRP 2,55 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bu yükselişin en önemli nedeni, Donald Trump’ın yönetiminin ABD’de XRP’yi de içeren bir stratejik kripto rezervi oluşturacağını açıklaması oldu.

X kullanıcısı JAVON MARKS, XRP’nin Kasım 2024’te kırdığı modelin 2017’dekine benzediğini belirtti. Analist, bu nedenle “birçok kişinin düşündüğünden veya hayal ettiğinden daha büyük” bir boğa piyasası bekliyor.

The pattern that $XRP broke out of in November 2024 is highly similar to that 2017 Breakout pattern and

MORE THAN 2X LARGER 😱!

This run can be far from complete and prices can be in the midst of a climb that's greater than many think or even imagine to possible… pic.twitter.com/GHoWYNPSQh

— JAVON⚡️MARKS (@JavonTM1) March 5, 2025