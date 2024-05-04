Bu yazımızda önde gelen analistler tarafından yapılan Ripple (XRP) fiyat tahminlerine yakından bakacağız.

Özet:

Ripple (XRP), kripto para piyasasında geride bıraktığımız haftalarda yaşanan çöküşler sırasında güçlü kalmayı başarabildi.

Hala devam eden Ripple ile SEC arasındaki dava, XRP fiyatını önemli ölçüde etkileme potansiyeline sahip.

XRP’de Son Durum Ne?

Kripto para piyasasında geride bıraktığımız haftalarda yaşanan sert fiyat düzeltmesi sonucunda birçok varlık son aylardaki en düşük seviyelerine geriledi.

XRP ise bu süreçte kısa süreliğine 0,50 dolar bandının altına gerilemesine rağmen fiyat düzeltmesinden pek fazla etkilenmedi. Son 24 saatte %1 ve son bir haftalık süreçte %3,4 oranında değer kazanan XRP 0,5329 dolar seviyesinde işlem görüyor. Pek çok analist, XRP’nin son günlerde kaydettiği yükselişi, yeni bir boğa koşusunun başlangıcı olarak yorumluyor.

XRP’de yükseliş öngörüsünde bulunan analistlerden biri olan Mikybull Crypto, varlığın son düzeltme sırasında halihazırda dip seviyeye gerilediğini ve patlayıcı bir yükseliş için hazırlandığını söyledi.

XRP’de yükseliş öngörüsünde bulunan bir diğer analist olan Dark Defender ise varlığın 1,88 dolara yükselmeye hazır olduğu görüşünde.

Popüler analist EAGRAG CRYPTO da XRP’deki temel göstergelerden yola çıkarak bir süredir 21 üstel hareketli ortalama (EMA) etrafında “dans ettiğini” ve “birkaç çekingen aylık mum” oluşturduğunu söyledi. EAGRAG CRYPTO, XRP’de devasa bir hareketin yaklaştığını düşünüyor.

EAGRAG CRYPTO geride bıraktığımız aylarda da pek çok tahminde bulundu. Daha önceki tahminlerinde XRP’nin bu yılın Haziran ile Temmuz ayları arasında 1,20 dolar ile 1,80 dolar aralığında işlem göreceğini öngören analist, Eylül ayında ise XRP’nin 4 dolara yükseleceğini tahmin etti.

Ripple ile SEC Arasındaki Davada Son Durum Ne?

XRP fiyatı üzerinde doğrudan etkili olabilecek en önemli gelişme Ripple ile SEC arasındaki dava. 23 Nisan’da duruşma aşamasına geçilen davada taraflar arasında çekişme devam ediyor.

Şu anda davanın her iki tarafın da gecikme ve itirazları nedeniyle çok daha ileri bir tarihte sonuçlanabileceği düşünülüyor. Bununla birlikte davanın kısa bir süre içerisinde uzlaşmayla sonuçlanabileceğini öngören isimler de var. Bunlardan biri avukat Jeremy Hogan.

Hogan’a göre Ripple ile SEC arasındaki dava, bu yılın yaz aylarında 100 milyon dolarlık bir uzlaşmayla sonuçlanabilir.