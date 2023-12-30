En popüler kripto para birimlerinden Ripple’ın (XRP) 470 dolara yükseleceği iddia ediliyor. Gelin bu astronomik fiyat tahminin ne kadar gerçekçi olduğuna yakından bakalım.

Özet:

Ripple’ın XRP’si en popüler kripto para birimleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. Dolayısıyla önde gelen analistler ve uzmanlar fiyat tahminlerinde sıklıkla XRP’ye de yer veriyor.

Bu tahminlerin büyük bir bölümü XRP’de olası fiyat seviyelerine işaret ederken bazıları ise XRP’nin neredeyse imkansız kabul edilebilecek fiyat seviyelerine yükseleceğini öngörüyor.

XRP’nin gelecekteki fiyatı hakkındaki tartışmalar, Basel III gibi düzenleyici çerçevelerin yanı sıra daha geniş finansal ve jeopolitik faktörlerin de dikkate alınmasını içeriyor.

En Çılgın XRP Fiyat Tahminleri

Ripple’ın XRP’sine ilişkin son dönemde yapılan fiyat tahminlerine gelin yakından bakalım. TradingView’daki önde gelen kripto para analistlerinden Oaksacorn, Eylül ayında XRP’nin 43 dolara yükseleceğini öngördü. O dönemde XRP fiyatı 0,50 dolar seviyesinin altındaydı.

Oaksacorn ayrıca Bitcoin’in 2015 ile 2017 yılları arasındaki piyasa döngüsünü takip ederek 250.000 dolara yükseleceğini iddia etmişti.

Twitter’daki kripto para analistlerinden CryptoBull ise nispeten daha iyimser bir tahminde bulundu. CryptoBull, XRP’nin sırasıyla 4,20 dolar, 7,20 dolar ve 470 dolar seviyelerini aşacağını iddia etti.

Oaksacorn’un iddia ettiği gibi XRP’nin 500 dolara ulaşması, varlığın piyasa değerinin de 250 trilyon dolara yükselmesi anlamına geliyor. Karşılaştırmak gerekirse Bitcoin’in (BTC) 69 bin dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığı dönemde kripto para piyasasının toplam değeri yalnızca 3 trilyon dolardı.

En Astronomik XRP Fiyat Tahmini

En astronomik XRP fiyat tahminlerinden bir tanesi Twitter analisti EAGRAG CRYPTO’dan geldi. EAGRAG CRYPTO yaptığı paylaşımda XRP’nin potansiyeli hakkında görüştüğü üst düzey bir bankacıyla olan görüşmelerini paylaştı.

Finans uzmanları, kripto para piyasasındaki bir sonraki boğa döngüsünün, olası jeopolitik faktörler ve Basel III’ün nihai lansmanı gibi gelişmeler neticesinde 2013-2017’dekinden iki kat daha güçlü olabileceğini iddia ediyor.

Basel III, Basel Bankacılık Denetleme Komitesi tarafından 2007-2009 mali krizine yanıt olarak geliştirilen bir bankalar arası düzenleyici çerçeve. Önümüzdeki yıllarda yürürlüğe girmesi beklenen bu düzenlemeyle finans kurumlarının denetim ve risk yönetiminin güçlendirilmesi amaçlanıyor. EAGRAG CRYPTO’ya göre bu düzenleme, kripto para sektörünü olumlu yönde etkileyebilir.

EAGRAG CRYPTO’ya göre Basel III düzenlemesi XRP fiyatının 2.500 dolar gibi astronomik bir seviyeye yükselmesiyle sonuçlanabilir. EAGRAG CRYPTO, XRP’nin 2017 ile 2027 yılları arasındaki 10 yıllık bir döngüye işaret etti ve önümüzdeki 10 yıllık süreçte XRP tutan yatırımcıların inanılmaz kazançlar elde edebileceğini belirtti.