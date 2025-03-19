ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), dört yılı aşkın süredir devam eden Ripple davasını sonlandırdı. Bu beklenmedik gelişme, XRP fiyatında sert bir hareket yarattı. Açıklamanın ardından XRP, 2,3 dolar seviyesinden 2,6 dolara kadar yükseldi.

Ripple’dan Tarihi Zafer

Son dönemde SEC’in kripto para şirketlerine karşı açtığı davaları tek tek geri çektiğine şahit olmuştuk. Coinbase, Binance US, Kraken ve Consensys gibi dev isimlerle ilgili davaların düşmesinin ardından gözler Ripple davasına çevrilmişti.

Ancak Ripple’ın davası diğerlerinden farklıydı. Uzun süren yasal mücadele, değişen yargı kararları ve piyasada yarattığı belirsizlik nedeniyle bu süreç oldukça sancılı geçti. Bugün ise Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda davayı kazandıklarını resmen duyurdu:

“Nihayet bu kabus sona erdi. Dava bitti.”

Garlinghouse, Ripple’ın bu sürece girmek istemediğini ancak sadece kendileri için değil, tüm kripto para sektörü adına mücadele verdiklerini vurguladı.

Trump’ın Seçimi Süreci Nasıl Etkiledi?

Ripple davasının bu noktaya gelmesinde 2024 ABD Başkanlık seçimleri önemli bir rol oynadı. Donald Trump’ın yeniden seçilmesiyle birlikte SEC’in kripto paralara yönelik sert tutumu değişmeye başladı.

Trump, eski SEC Başkanı Gary Gensler’ı ilk gün görevden alacağını söylemişti ve gerçekten de bu vaat gerçekleşti. SEC’in yeni yönetimiyle birlikte Ripple davasının düşeceğine dair beklentiler artmıştı. Bugün gelen haberle bu söylentiler doğrulanmış oldu.

XRP Fiyatında Dalgalanma

Bu tarihi gelişme sonrası XRP’nin fiyatı 2,3 dolar seviyesinden hızla 2,6 dolara yükseldi. Ancak ani yükselişin ardından bir miktar geri çekilme yaşandı ve şu an XRP 2,5 dolar seviyesinin hemen altında işlem görüyor.

Piyasanın bu haber karşısında nasıl bir yön belirleyeceği önümüzdeki saatlerde netleşecek. Ancak Ripple davasının kapanmasıyla XRP yatırımcılarının üzerindeki büyük belirsizlik kalkmış durumda. Önümüzdeki günlerde XRP için kritik seviyeler ve piyasa tepkisi yakından takip edilecek.