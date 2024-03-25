Son 24 saatte %87,8 oranında değer kazanan Ondo, böylelikle piyasa değeri en yüksek ilk 100 kripto para birimi arasına dahil oldu.

Son 24 saatte lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) %2,8 oranında değer kazanarak 68.000 dolar sınırına dayandı. Bu süreçte birkaç altcoin çift haneli oranlarda değer kazandı.

Bitcoin’de Son Durum Ne?

Geride bıraktığımız hafta Bitcoin için pek de iyi geçmedi. Her şey geride bıraktığımız hafta Pazartesi günü Bitcoin’in düşüşe geçmesiyle başladı. Salı günü, FOMC toplantısının yarattığı endişeyle birlikte düşüş daha da derinleşti.

Ancak FOMC toplantısının ardından Fed’in faiz oranlarını sabit bırakmasıyla birlikte yeniden toparlandı ve 24 saat içerisinde 7.000 dolar değer kazandı. Ancak Bitcoin’de bu yükseliş pek de uzun sürmedi. Lider kripto para birimi, Perşembe ve Cuma günü 62.500 dolara kadar geriledi.

25 Mart 2024 itibariyle Bitcoin (BTC) son 24 saatte %2,8 oranında değer kazanarak 67.216 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bitcoin’in piyasa değeri 1,321 trilyon dolar seviyesinde. Bitcoin’in altcoin’ler üzerindeki piyasa hakimiyeti ise %49 olarak ölçümleniyor.

Bu Hafta En Çok Yükselen Kripto Paralar

Günlük bazda en iyi performans gösteren kripto paralar arasında %23’lük yükselişle Internet Computer (ICP), %17,6’lık yükselişte Dogwifhat (WIF), %15,1’lik yükselişle Quant (QNT), %13,3’lük yükselişle Ondo (ONDO) ve %12,2’lik yükselişle NEAR Protocol (NEAR) yer alıyor.

Haftalık bazda en iyi performans gösteren kripto paralar ise şu şekilde:

Ondo (ONDO): %87,8 Internet Computer (ICP): %38,4 Toncoin (TON): %38,3 eCash (XEC): %28,3 Stacks (STX): %28,7 Conflux (CFX): %27,4 Fantom (FTM): %23,3 Lido DAO (LDO): %21,4 Bitcoin Cash (BCH): %18,6 Dogecoin (DOGE): %16

Bununla birlikte bazı popüler kripto paralar bir haftalık ölçekte çift haneli oranlarda değer kaybetti. Bunlar şu şekilde:

Bittensor (TAO): -%17,6 Dogwifhat (WIF): -%15,6 Theta Network (THETA): -%12,6 Pyth Network (PYTH): -%11,7 Injective (INJ): -%11,7 Render (RNDR): -%11,2 Bonk (BONK): -%10,1

Son 24 saatte yaşanan yükselişlerle birlikte kripto para piyasasının toplam değeri %2,9 oranında artarak 2,682 trilyon dolara yükseldi.