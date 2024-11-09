Gerçek dünya varlıkları (RWA) destekli kripto para projelerine yönelik ilgi giderek artıyor.

RWA kategorisindeki kripto paraların toplam piyasa değeri 8 Kasım 2024 itibarıyla yaklaşık 32 milyar dolara ulaştı. Gayrimenkul, emtia veya sanat ve koleksiyon gibi somut varlıklarla desteklenen bu token’lar, son dönemde kayda değer bir büyüme gösterdi. Bu yazımızda son 30 gün içinde geliştirme faaliyetleri en yüksek 10 RWA odaklı kripto para projesini inceleyeceğiz.

Santiment verilerine göre son bir aylık süreçte geliştirme faaliyetleri en yüksek RWA projeleri arasında ilk sırada 739,6 puanla Chainlink (LINK) alıyor. Chainlink’in geliştirme faaliyetleri son bir ayda %14.450 artış gösterdi. İkinci sırada Synthetix (SNX) ve üçüncü sırada ise Dusk (DUSK) yer alıyor. Listede dördüncü sırada Orachain Token (ORAI) ve beşinci sırada Sky (SKY) dikkat çekiyor. Maker (MKR), Polymesh (POLYX) ve Centrifuge (CFG) gibi tanınmış projeler de listede yer alıyor.

Santiment’in Ecosystem Dev Activity Dashboard’u, çeşitli blockchain ağlarında ve merkeziyetsiz uygulamalarda yapılan yazılım geliştirme olaylarını izleyerek bu sıralamayı oluşturuyor. Santiment ekibi, bu etkinliklerin gerçek geliştirme faaliyetlerini temsil edecek şekilde filtrelendiğini belirtti.

Chainlink (LINK) Fiyat Tahminleri

Chainlink (LINK) son bir haftalık süreçte %16 oranında değer kazanarak 13,20 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bazı analistler LINK’teki yükseliş trendinin önümüzdeki günlerde devam edeceğini öngörüyor. X kullanıcısı CryptoBullet, LINK’in fiyat ve RSI göstergelerinin “yükseliş sinyali verdiğini” ve bu sinyalin LINK fiyatını sırasıyla 38 dolara, 59 dolara ve nihayetinde 102 dolara çıkarabilecek bir katalizör olabileceğini tahmin ediyor.

Bir diğer analist Cephii ise daha temkinli bir tahmin sunarak, LINK’in Ocak ayına kadar 32 dolara kadar yükselebileceğini ifade etti.