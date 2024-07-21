Geçen hafta kripto piyasaları oldukça iyi bir performans sergiledi ve toplam piyasa değeri 2,55 trilyon dolara yükselerek 150 milyar doların üzerinde bir artış kaydetti. Bu etkileyici performansların ardından, haftanın en iyi performans gösteren kripto paralarına yakından bakalım

Bitcoin’in Muhteşem Yükselişi: %11 Artış

Bitcoin, en iyi performans gösteren kripto para olmasa da, geçtiğimiz yedi gün içinde %11’lik bir artışla dikkat çekici bir yükseliş yaşadı.

Aşağıdaki grafikte de görebileceğiniz gibi, BTC fiyatı 14 Temmuz’dan bu yana sürekli olarak yükseldi.

BTC, dün 68.000 dolar direncini geçmeyi denedi ancak ayılar ralliyi erken durdurdu. Şu anda BTC, 67.000 dolar seviyesinin altında işlem görüyor. Buna rağmen, hafta boyunca gösterdiği etkileyici performans, genel kripto piyasa duyarlılığını da olumlu etkiledi. Piyasa şu anda “Açgözlülük” durumunda ve geçen hafta “Korku” durumunda olan piyasa duyarlılığı puanı 33’ten 74’e yükseldi.

En İyi Performans Gösteren Kripto Paralar

Son yedi günün en iyi performans gösteren kripto paraları arasında meme coin’ler öne çıkıyor. İlk sırada, geçtiğimiz hafta %60’lık bir artışla kedi temalı meme coin POPCAT yer alıyor. Onu, %53 artışla dogwifhat (WIF), %33,6 artışla PEPE ve %33,4 artışla FLOKI takip ediyor.

Bu meme coin’lerin arasında, %40 artışla Arweave (AR) ve %37 artışla Core (CORE) bulunuyor.

Diğer dikkat çekici kripto paralar arasında %30 civarında artış gösteren INJ, BONK, JUP, RUNE, TAO ve Mantra’nın OM tokenı yer alıyor.

Ancak, haftayı düşüşle kapatan bazı altcoin’ler de var. UNI, AAVE, TRX, TON, ADA ve EGLD bu hafta değer kaybeden nadir kripto paralar arasında. UNI, %5 düşüşle en kötü performans gösteren altcoin oldu.

Kripto piyasalarındaki bu dinamik hareketler, yatırımcılar için önemli fırsatlar ve riskler barındırıyor. Gelecek hafta, bu kripto paraların performansını izlemek ve potansiyel hareketlerini analiz etmek için dikkatli olmak önemli olacak.