Son 24 saatte SOL, XRP ve LTC kaydettikleri yükselişlerle dikkatleri üzerlerine çekerken Bitcoin de 27.404 dolara kadar yükseldikten sonra 27.244 dolar bandına geri döndü.

Böylelikle lider kripto para birimi Bitcoin, 27.404 dolarla son 19 günün en yüksek seviyesini kaydetti. Ancak Bitcoin henüz bu fiyat seviyesinde tutunmayı başarabilmiş değil.

Dolayısıyla kripto para piyasasındaki olumlu hava ile birlikte altcoin’lerin neredeyse tamamı yeşil renge büründü. Kripto para piyasasının toplam değeri geçtiğimiz hafta Pazartesi günü yaşanan düşüşten bu yana 70 milyar dolarlık artış yaşadı.

Bitcoin 27.000 Dolarda Mücadele Veriyor

Lider kripto para birimi Bitcoin geride bıraktığımız hafta Pazartesi günü 25.000 doların altına gerileyerek son iki ayın en düşük seviyesini kaydetmişti. Ancak geleneksel finans şirketlerinden birinin spot Bitcoin ETF başvurusu yaptığının medyaya yansımasının ardından kripto para piyasası bir anda yükselişe geçti ve geçen haftaki kayıplarını geri kazandı.

Bu haberin medyaya yansımasının ardından Bitcoin (BTC) 26.000 doların üzerine yükseldi.

Bitcoin geride bıraktığımız hafta boyunca yükselişini sürdürdü ve Cumartesi günü 26.900 dolara kadar yükseldi. Ancak Bitcoin ilk denemede bu fiyat seviyesini desteğe çevirmeyi başaramadı. Pazar günü fiyat düzeltmesine giderek birkaç yüz dolarlık değer kaybı yaşayan Bitcoin, 18 Eylül Pazartesi günü yeniden yükselişe geçti.

Kısa bir süre önce 27.404 dolara yükselen Bitcoin böylelikle son iki haftanın en yüksek fiyat seviyesini kaydetti. Şu anda bir miktar geri çekilen lider kripto para birimi BTC, 27.244 dolardan işlem görüyor.

Dolayısıyla bu yükseliş sonrasında Bitcoin’in piyasa değeri 525 milyar doları aştı. CoinMarketCap verilerine göre BTC’nin altcoin’ler üzerindeki piyasa hakimiyeti ise %49,1 seviyesinde.

Altcoin’ler Yeşil Renkte

Altcoin’lerin büyük bir kısmı da dün önemli yükselişler yaşadı ancak bugün bu artışları sürdüremedi. Ancak altcoin’lerin büyük bir kısmı küçük çaplı yükselişlerle birlikte hala yeşil renkte.

Ethereum, Binance Coin, Dogecoin, Tron Shiba Inu, Polygon ve Cardano %2’ye varan artışlar yaşadı. Piyasa değeri en yüksek 20 kripto para birimi arasında en dikkat çekici yükselişleri ise %3,5 ile Toncoin (TON), %2,6 ile Solana (SOL), %2,5 ile Litecoin (LTC) ve %1,7 ile Ripple XRP kaydetti.

İlk 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatte %11,6 oranında değer kazanan eCash (XEC) dikkatleri üzerine çekiyor. XEC haftalık bazda ise yaklaşık %20 oranında yükseliş yaşadı.

Son 24 saatlik zaman diliminde yaşanan yükselişlerle birlikte kripto para piyasasının toplam değeri 1,070 trilyon dolara yükseldi. Geride bıraktığımız hafta Pazartesi günü kripto para piyasasının toplam değeri 1 trilyon dolarlık kritik destek seviyesinin altına gerilemişti.