Son 24 saatte piyasa değeri en yüksek kripto para birimleri arasında en iyi performansı Stacks (STX) ve Near Protocol (NEAR) kaydetti.

Bu süreçte Bitcoin (BTC) fiyatı 43.000 dolar direncini desteğe dönüştürerek 44.000 dolar sınırına dayandı. Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) şu anda 43.983 dolardan işlem görüyor.

Son dönemde kaydettikleri performansla dikkatleri üzerlerine çeken BNB, SOL, AVAX gibi kripto para birimleri son 24 saatte de %2 ile %4 arasında değişen oranlarda arttı. Cardano (ADA), Chainlink (LINK) ve Dogecoin (DOGE) ise bu süreçte yaklaşık %1 oranında değer kazandı.

Bitcoin 44.000 Dolar Direncini Aşmaya Çalışıyor

Kripto para piyasasında geride bıraktığımız hafta sonu nispeten sakin geçti. Bitcoin hafta sonunun büyük bir kısmında 42.00 dolar seviyesinde işlem gördü. Bununla birlikte yeni haftaya düşüşle başlayan Bitcoin (BTC) yaklaşık iki bin dolarlık değer kaybı yaşayarak 40.600 dolara kadar geriledi. Böylelikle Bitcoin’de son 6 günün en düşük seviyesi kaydedilmiş oldu.

Bu noktada boğalar devreye girdi ve Bitcoin’in (BTC) 40.000 dolara gerilemesine izin vermedi. Sonuç olarak Bitcoin rotasını yeniden yukarıya çevirdi ve Salı günü 43.500 dolara kadar yükseldi. Şu sıralar bu yükseliş trendini korumaya çalışan Bitcoin 43.983 dolar bandında işlem görüyor. Son gelişmeler ışığında Bitcoin’in (BTC) piyasa değeri 859 milyar doların üzerine yükseldi, BTC’nin altcoin’ler üzerindeki piyasa hakimiyeti ise %52 seviyesinde.

Injective (INJ) Yükselmeye Devam Ediyor

Son 24 saatlik zaman diliminde yüksek piyasa değerli altcoin’lerin bazılarında ciddi yükselişler yaşandı. Bu, ABD’li yetkililerle uzlaşmaya varan Binance’in yerel token’i BNB için de geçerli. Son 24 saatlik zaman diliminde %5 oranında değer kazanan BNB 260 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Solana (SOL) bu süreçte %6,35, Avalanche (AVAX) ise %7,1 oranında değer kazandı.

Son 24 saatlik zaman diliminde Stacks (STX) %26, Near Protocol (NEAR) %20, Mina Protocol (MINA) %17, VeChain (VET) %13,9, Sui (SUI) %12 oranında değer kazandı.

Haftalık bazda en iyi performans gösteren kripto para birimleri ise şu şekilde:

Helium (HNT) %92,5

Bonk Inu (BONK) %84,1

WOO Network (WOO) %66,1

Injective (INJ) %63,2

Internet Computer (ICP) %61,4

Stacks (STX) %56,1

Sei (SEI) %55,5

Tokenize Xchange (TKX) %43,2

Son 24 saatte yaşanan gelişmeler sonucunda kripto para piyasasın değeri %2,3 oranında artış yaşayarak 1,712 milyar dolara ulaştı.