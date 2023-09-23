Günün en iyi performans gösteren kripto para birimi %8’e varan yükseliş yaşayan THETA oldu.

Lider kripto para birimi Bitcoin dün 27.000 dolar seviyesini desteğe çevirmeyi başaramadı ve 26.500 dolar bandına geriledi. Bu süreçte altcoin’ler de iyi bir performans sergileyemedi. Yüksek piyasa değerli altcoin’ler arasında kayda değer yükseliş yaşayan tek kripto para Chainlink (LINK) oldu.

Bitcoin 26.500 Dolara Geri Döndü

Bitcoin geride bırakmaya hazırlandığımız haftaya pek de iyi başlamadı. Ancak Salı günü harekete geçen lider kripto para birimi 27.000 doların üzerine yükseldi. Yine Salı günü 27.500 dolarla son 20 günün en yüksek seviyesini kaydeden BTC’de takip eden birkaç gün oldukça sakin geçti.

Öyle ki Fed’in FOMC toplantısının ardından faiz oranlarını sabit bıraktığını açıklamasına rağmen bile kripto para piyasasında kayda değer bir fiyat hareketliliği yaşanmadı. Sonuç olarak BTC 27.000 dolar seviyesinde tutunmayı başardı. Ancak Cuma günü BTC bir kez daha düşüşe geçti ve 26.400 dolara kadar geriledi.

Bitcoin hafta sonuna 26.500 dolar bandında merhaba dedi. Bitcoin’in piyasa değeri 520 milyar doların biraz altında, BTC’nin altcoin’ler üzerindeki piyasa hakimiyeti ise %49,1 seviyesinde.

Chainlink Yükselişte

Bitcoin’le birlikte altcoin’lerin büyük bir kısmı da nispeten sessiz. ETH, BNB, DOGE, ADA, DOT, MATIC ve LTC küçük çaplı düşüşler yaşarken öte yandan XRP, TRX, TON ve SHIB hafifçe yükselişler kaydetti.

İlk 10 kripto para arasında en büyük düşüşü %1’le Solana (SOL) kaydetti ve 20 doların altına geriledi. Bununla birlikte en büyük yükseliş ise %2 ile Toncoin’de (TON) yaşandı.

Piyasa değerine göre en büyük 100 kripto para birimi arasında son 24 saatte en çok yükselen kripto paralar şu şekilde: Theta Network (THETA) %6,96, Curve DAO Token (CRV) %3,90, Chainlink (LINK) %3,87.

Yine aynı süreçte ilk 100 kripto para birimi arasında en büyük değer kayıpları yaşayan varlıklar arasında ise -%6,74 ile Immutable (IMX), -%2,80 ile Render (RNDR), -%2,60 ile Terra Classic (LUNC) VE -%2,21 ile THORChain (RUNE) yer alıyor.

Son 24 saatte yaşanan fiyat hareketlilikleri sonucunda kripto para piyasasının toplam değeri 1,060 trilyon dolar olarak gerçekleşti.