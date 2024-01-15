Son 24 saatlik zaman diliminde en iyi performans gösteren kripto para birimleri SUI, BNB, TON ve APT oldu.

Geride bıraktığımız hafta, spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanması nedeniyle BTC için oldukça hareketli geçmişti. Lider kripto para birimi BTC son günlerde sakinleşti ve Pazar günü 42.000 doların altına kadar geriledi.

Son 24 saatlik zaman diliminde %2,23’lük değer kaybı yaşayan Solana (SOL) 95 dolar seviyesinde işlem görüyor. Ethereum (ETH) ise 2.500 doların üzerinde tutunmaya devam ediyor.

Bitcoin (BTC) 42.000 Doların Altına Geriledi

Lider kripto para Bitcoin (BTC), geride bıraktığımız hafta SEC’in spot Bitcoin ETF’lerine onay vermesiyle oldukça hareketli günler geçirdi. Geride bıraktığımız hafta SEC’in Twitter hesabı hack’lendi, SEC Başkanı Gary Gensler kripto paralara ilişkin olumsuz açıklamalarda bulundu, 11 spot Bitcoin ETF başvurusu onaylandı ve ABD borsalarında işlem görmeye başladı. Dolayısıyla geride bıraktığımız hafta tüm gözler Bitcoin’in (BYC) üzerindeydi.

Spot Bitcoin ETF’lerinin 11 Ocak’ta piyasaya sürülmesinin ardından BTC fiyatı 49.000 dolarla son 2 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Ancak Bitcoin (BTC) bu seviyede tutunmayı başaramadı ve dakikalar içerisinde yaklaşık 7 bin dolar değer kaybederek 41.500 doların altına geriledi.

Böylelikle 41.500 dolarla 2024 yılının en düşük seviyesini kaydeden Bitcoin (BTC), son günlerde 42.000 dolar bandında işlem görüyor. Bitcoin’in piyasa değeri 833 milyar dolar, Bitcoin’in altcoin’ler üzerindeki piyasa hakimiyeti ise %49,6 seviyesinde.

Toncoin (TON) Yükselişe Geçti

Bitcoin’in (BTC) son bir haftalık süreçte düşüş yaşamasının ardından doğal olarak altcoin’ler de yönünü aşağıya çevirdi. Ethereum, Cardano, Avalanche, Dogecoin ve Polygon son 24 saatte kırmızıya büründü.

Solana (SOL) son 24 saatte %2,23’lük değer kaybı yaşayarak 95 dolara, Cardano (ADA) ise %1,59 oranında düşüş yaşayarak 0,53 dolara geriledi.

Bununla birlikte en yüksek piyasa değerine sahip 10 kripto para arasında yeşil renkteki tek kripto para birimi ise yaklaşık %3 oranında değer kazanarak 313 dolardan işlem gören Binance Coin (BNB). Chainlink (LINK) de bu süreçte %3,84 oranında değer kazanarak 15 doların üzerine yükseldi ve dikkatleri üzerine çekti.

Yüksek piyasa değerli kripto paralar arasında en iyi performansı %10’a varan oranda değer kazanarak 2,36 dolara yükselen Toncoin (TON) kaydetti. Bu süreçte Injective (INJ) ve Aptos (APT) de yeşil renkte.

En büyük 100 kripto para birimi arasında en çok yükselen projeler ise şu şekilde:

SUI %10,32 CSPR %6,24 APT %6,14 FTT %6 XTZ %5,41

Son 24 saatlik zaman diliminde gerçekleşen fiyat hareketlilikleri sonucunda kripto para piyasasının toplam değeri %0,38 oranında düşüş yaşayarak 1,68 trilyon dolara geriledi.