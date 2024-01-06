Bitcoin’in (BTC) altcoin’ler üzerindeki hakimiyeti günler içerisinde %2’nin üzerinde artış yaşadı.

5 Ocak Cuma günü Bitcoin’de (BTC) fiyat dalgalanmaları bir kez daha arttı. Dakikalar içerisinde 42.600 dolara gerileyen BTC, sonrasında toparlanarak 44.400 dolara yükseldi. Ancak lider kripto para birimi 44.000 dolar seviyesinin üzerinde tutunmayı başaramadı ve tekrar bu seviyenin altına geriledi.

Bu süreçte AVAX, ADA, SOL ve LINK gibi popüler kripto para birimleri düşüş trendine öncülük etti ve birçok altcoin’de kayda değer düşüşler yaşandı.

Bitcoin’in Piyasa Hakimiyeti Yükselişte

Yeni yılın ilk 6 günü kripto para piyasası için oldukça hareketli geçti. Bitcoin her iki yönde de sert fiyat hareketlilikleri kaydetti.

1 Ocak’ta kripto para piyasası nispeten sakindi, ancak 2 Ocak Salı günü her şey değişti. Salı günü 42.500 dolar bandında işlem gören Bitcoin (BTC) yükselişe geçerek 45.900 dolarla son 21 ayın en yüksek seviyesini kaydetti.

Ertesi gün, yani 3 Ocak’ta, ise SEC’in spot Bitcoin ETF başvurularını yılın ikinci çeyreğine kadar onaylamayacağına dair bir rapor medyaya yansıdı. Matrixport tarafından yayınlanan bu rapor, Bitcoin’de (BTC) 5.000 dolarlık sert bir düşüş yaşadı ve lider kripto para birimi 40.600 dolara kadar geriledi.

Son birkaç gündür 42.000 dolar ile 44.000 dolar bandında işlem gören Bitcoin (BTC), şu an için 44.000 dolar seviyesinin üzerinde kalıcı olmayı başaramadı. 6 Ocak Cumartesi günü itibariyle 43.600 dolar bandında işlem gören BTC’nin altcoin’ler üzerindeki piyasa hakimiyeti ise %52’nin üzerine yükseldi. Bitcoin’in altcoin’ler üzerindeki piyasa hakimiyeti 2024 yılının ilk gününde %50 seviyesinin altındaydı.

Altcoin’ler Düşüşe Geçti

Çarşamba günkü çöküşün ardından altcoin’ler büyük ölçüde toparlandı. Ancak Cumartesi günü itibariyle altcoin’ler yeniden kırmızıya bürünmüş durumda. Binance Coin (BNB) -%5, Solana (SOL) -%7,2, Cardano (ADA) -%6,3, Avalanche (AVAX) -%6,7, Dogecoin (DOGE) -%4,1, Polkadot (DOT) -%6,1 ve Chainlink (LINK) -%7,6 oranında değer kaybetti.

Bu süreçte SOL 100 doların altına geriledi, ADA 0,5 doların altına gerilemeye yaklaştı, AVAX 34 dolar seviyesine, LINK ise 15 doların altına geriledi.

Son 24 saatte en çok düşüş yaşayan kripto paralar ise şu şekilde: FET -%12,1, HNT -%12,3, APT %11,6, GRT -%9,3 ve ARB -%8,8.

Bununla birlikte son 24 saatte yükseliş yaşayan kripto para birimleri de yok değil. Son 24 saatte Sui (SUI) %10,8, Akash Network (AKT) %7,6, Lido DAO (LDO) %5,3 ve Bitcoin SV (BSV) %6,2 oranında değer kazandı.

Son 24 saatte yaşanan fiyat dalgalanmaları sonucunda kripto para piyasasının toplam değeri %1,19 oranında azaldı ve 1,64 trilyon dolara geriledi.