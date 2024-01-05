3 Ocak Çarşamba günü yaşanan sert düşüşlerin ardından Cuma günü kripto para piyasası normal seyrine döndü. Bitcoin ve altcoin’ler günler önce yaşanan sert düşüşün izlerini büyük ölçüde sildi.

Çarşamba günü Bitcoin (BTC) 5.000 dolarlık sert bir düşüş yaşayarak 45.500 dolar bandından 40.600 dolar bandına kadar gerilemişti. Yaklaşık 5.000 dolarlık bu sert düşüşün ardından Bitcoin 5 Ocak Cuma günü yeniden toparlanarak 44.000 doların üzerine yükseldi.

Bu süreçte altcoin’lerin büyük bir bölümü toparlandı. Ethereum (ETH) 2.250 doları aştı, Solana (SOL) tekrar 100 doların üzerine yükseldi.

Bitcoin 44.000 Dolar Direncini Geçebilecek mi?

Spot Bitcoin ETF başvurularının onaylanacağına dair beklentilerdeki artışla birlikte kripto para piyasası 2024 yılının ilk günlerinde oldukça hassas bir zeminde hareket ediyor. 2024 yılının ikinci gününde Bitcoin (BTC) yaklaşık 3.000 dolar değer kazanarak 46.000 dolarla son 20 ayın zirvesini belirledi.

Bir sonraki gün, 3 Ocak’ta, yaklaşık 5.000 dolarlık düşüş yaşayan lider kripto para birimi, 40.600 dolar bandına geriledi. Ancak bu düşüş uzun sürmedi. BTC ve kripto para piyasası hızlı bir şekilde toparlanarak düşüşten önceki seviyelerine yaklaştı.

Bitcoin (BTC) 5 Ocak’ta 44.000 doları aştı ve 45.000 dolar sınırına dayandı. Lider kripto para birimi BTC, Türkiye saatiyle 15:50 itibariyle 43.950 dolar bandında işlem görüyor. Son yükselişle birlikte piyasa değeri 860 milyar doların üzerine yükselen Bitcoin’in (BTC) altcoin’ler üzerindeki piyasa hakimiyeti ise %51,7 seviyesinde.

Solana (SOL) Yükselişe Geçti

3 Ocak’taki çöküş sırasında altcoin’ler de ciddi şekilde değer kaybetti. Önde gelen altcoin’lerin büyük bir bölümü çift haneli oranda değer kayıpları yaşadı. Ancak son 2 günde toparlanan altcoin’ler bu kayıpların büyük bölümünü telafi etmeyi başardı.

3 Ocak’taki düşüş sırasında 100 doların altına gerileyen Solana (SOL), son 24 saatte %1,23 oranında değer kazanarak 101 dolar seviyesine geri döndü. Gün içerisinde yaklaşık %2’lik değer kazanan Ethereum (ETH) de 2.260 doların üzerinde işlem görüyor. Yüksek piyasa değerli altcoin’ler arasında BNB, SOL ve SHIB küçük çaplı yükselişler yaşarken diğerleri ise kırmızı renkte.

Son 24 saatte en çok yükselen kripto para birimleri arasında OSMO (%13), TIA (%10), LUNC (%8,65), KAS (%7,42), FET (%6,57) ve AKT (%5) yer alıyor.

Bununla birlikte günün en kötü performans gösteren kripto para birimleri şu şekilde: SEI (-%11,29), ASTR (-%8,04), BONK (-%7,85), RNDR (-%7,09), FXS (-%6,92) ve MINA (-%6,94).

Son gelişmeler ışığında kripto para piyasasının toplam değeri %0,66 oranında arttı ve 1,67 trilyon dolara yükseldi.