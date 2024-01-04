Kripto para piyasası son 24 saatte düşüşe geçti.

2 Ocak’ta harika bir performans sergileyerek 45.900 dolara kadar yükselen Bitcoin (BTC) 3 Ocak’ta ise yönünü terse çevirdi ve düşüşe geçti. Yaklaşık 5.000 dolarlık değer kaybı yaşayan Bitcoin (BTC) 41.600 dolara kadar geriledi. Bu süreçte altcoin’ler de sert düşüşler yaşadı. Sonuç olarak kripto para piyasasının toplam değeri son 24 saatlik zaman diliminde yaklaşık 150 milyar dolar azaldı.

Bitcoin Düşüşe Geçti

2023 yılını sessiz sedasız ardında bırakan kripto para piyasası, 2024 yılına ise oldukça hareketli bir başlangıç yaptı. 2 Ocak Salı günü 42.500 dolardan 45.900 dolara kadar yükselen Bitcoin (BTC), böylelikle son 21 ayın en yüksek seviyesini belirledi. Bu yükselişin en önemli nedenlerinden biri de ABD’de spot Bitcoin ETF başvurularının onaylanacağına dair artan beklentilerdi.

Ancak bundan bir gün sonra 3 Ocak’ta işler bir anda tersine döndü. SEC’in spot Bitcoin ETF başvurularını 2024 yılının ikinci çeyreğine kadar onaylamayacağına dair bir raporun medyaya yansımasının ardından Bitcoin (BTC) fiyatı düşüşe geçti. Lider kripto para birimi bu gelişmenin ardından yaklaşık 5.000 dolar değer kaybederek 41.600 dolara geriledi. Sonuç olarak 3 Ocak 2024’te yani Bitcoin’in 15. doğum gününde yüz milyonlarca dolarlık kaldıraçlı işlem tasfiye edildi.

Her ne kadar kripto para piyasası bu sert düşüşün ardından hemen toparlansa da Bitcoin hala 43.000 dolar seviyesini desteğe dönüştürmeyi başaramadı. 3 Ocak’taki düşüşün ardından Bitcoin’in piyasa değeri 843 milyar dolara geriledi. Bitcoin’in (BTC), altcoin’ler üzerindeki piyasa hakimiyeti ise %51,3 seviyesinde.

Altcoin’ler Kırmızıya Büründü

Altcoin’ler genel olarak Bitcoin’deki (BTC) fiyat hareketliliklerini takip etme eğiliminde. Dün de tam olarak böyle oldu. Bitcoin’in (BTC) 5.000 dolarlık değer kaybı yaşamasının ardından altcoin’ler de kırmızıya büründü.

Ethereum günlük bazda %5,5’lik değer kaybı yaşadı ve 2.200 dolar bandına geriledi. Binance Coin (BNB) ise %3,2’lik düşüşle 320 doların altında işlem görüyor.

Ripple, Solana, Cardano, Avalanche, Dogecoin, Polkadot, Polygon ve Chainlink, MATIC gibi popüler kripto para birimlerinde %12’ye varan değer kayıpları yaşandı.

Bununla birlikte son 24 saatte yükseliş yaşayan kripto paralar da var. Bunlar şu şekilde: Beam (BEAM) %15,2, Calestia (TIA) %10,3, Sei (SEI) %6,9 ve Stacks (STX).

Kripto para piyasasının toplam değeri 3 Ocak’taki sert düşüş öncesinde 1,75 trilyon dolarla son 2 yılın zirvesindeydi. Ancak düşüşün ardından kripto para piyasasının toplam değeri 160 milyar dolar azaldı. CoinMarketCap verilerine göre kripto para piyasasının toplam değeri şu anda 1,65 trilyon dolar seviyesinde. Bu da son 24 saatte 50 milyar dolarlık bir toparlanma anlamına geliyor.