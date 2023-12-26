1000SATS, SUI, NEAR ve ORDI son 24 saatte kaydettikleri yükselişlerle SEI’yi takip ediyor.

Bitcoin (BTC) 25 Aralık gününün büyük bir bölümünü 43.000 doların üzerinde geçirdi. Ancak lider kripto para birimi Noel tatilindeki ivmesini 26 Aralık günü sürdüremedi ve 42.200 dolara kadar geriledi. En büyük ilk 10 kripto para birimi arasında en iyi performansı %8 oranında değer kazanan Binance Coin (BNB) kaydetti. Onu %7,48 oranında değer kazanan Solana (SOL) takip ediyor.

BTC 43 Bin Doların Altına Geriledi

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son haftalarda birçok kez 44.000 dolar direncini aşmayı denedi, ancak başarısız oldu. Son 24 saatte de 44.000 doları geçemeyen lider kripto para birimi bir kez daha düşüşe geçerek 42.200 dolara kadar geriledi. Böylelikle Bitcoin’de (BTC) son 6 günün en düşük seviyesine geriledi.

Her ne kadar Bitcoin (BTC) bir miktar toparlanarak 42.600 dolara kadar yükselse de hala %1,3’lük düşüşle kırmızı renkte ve 43.000 doların altında işlem görüyor. Sonuç olarak Bitcoin’in (BTC) piyasa değeri 835 milyar doların altında geriledi. Bitcoin’in altcoin’ler üzerindeki piyasa hakimiyeti de %50,5’e geriledi.

BNB ve SOL Yükseliyor

Solana’nın yerel token’i SOL son dönemde kayda değer bir yükseliş yaşadı. CoinMarketCap verilerine göre SOL son bir haftalık zaman diliminde %53,01 oranında değer kazandı. Piyasa değerine göre en büyük dördüncü kripto para birimi Solana (SOL) 114,39 dolardan işlem görüyor. Binance Coin (BNB) ise son 24 saatte %7,48 oranında değer kazanarak 285,62 dolardan işlem görüyor.

Son 24 saatte en çok değer kazanan kripto para birimleri şu şekilde:

Sei (SEI) %21,72

NEAR Protocol (NEAR) %18,32

Sui (SUI) %16,27

SATS (1000SATS) %15,20

Oasis Network (ROSE) %12,50

PancakeSwap (CAKE) %11,94

Son 24 saatte en kötü performans gösteren kripto para birimleri arasında ise %7,98 oranında değer kaybeden AXS, %7,33’lük düşüş yaşayan RUNE ve %5,18’lik değer kaybı yaşayan TIA yer alıyor.

Son 24 saatte yaşanan gelişmeler sonucunda kripto para piyasasının toplam değeri %0,45 oranında azaldı ve 1,66 trilyon dolara geriledi.