Son 24 saatte %10 oranında değer kazanan Avalanche (AVAX) kripto par piyasasındaki düşüş trendine meydan okudu.

Bitcoin (BTC) 11 Aralık gününe sert bir düşüşle başladı. Art arda 8 haftalık mumu yeşil renkte kapatan Bitcoin (BTC), Pazar günkü kapanışın ardından düşüşe geçti. Son 12 saatlik zaman diliminde Bitcoin (BTC) yaklaşık 3.000 dolar değer kaybetti.

Bu süreçte XRP, DOT, LINK, LTC, UNI, BCH gibi amiral gemisi altcoinlerde -%5’in üzerinde değer kayıpları yaşandı.

Bitcoin 41.000 Doların Altına Geriledi

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), Aralık ayına harika bir başlangıç yaptı. Aralık ayına 38.000 dolar seviyesinde başlangıç yapan lider kripto para birimi, hızla yükselişe geçerek 44.700 dolara kadar yükseldi. Bitcoin böylelikle son 19 ayın en yüksek fiyat seviyesini kaydetmiş oldu.

Geride bıraktığımız hafta sonu Bitcoin ve kripto para piyasası için oldukça sakin geçti. Bitcoin (BTC) fiyatı hafta sonu 44.000 dolar bandında işlem gördü. Ancak Pazartesi günü Asya seansının açılmasıyla Bitcoin (BTC) fiyatı sert bir düşüş yaşandı ve 41.783 dolara kadar geriledi.

Doğal olarak Bitcoin’le birlikte altcoin’ler de bu süreçte sert değer kayıpları yaşadı. Sonuç olarak CoinGlass verilerine göre kripto para piyasasında yaklaşık 400m milyon dolarlık kaldıraçlı işlem tasfiye edildi.

Bitcoin (BTC) fiyatı şu anda 42.333 dolar seviyesinde ve BTC’nin piyasa değeri ise 830 milyar doların altında. Bu düşüşe rağmen Bitcoin’in (BTC) altcoin’ler üzerindeki piyasa hakimiyeti CoinMarketCap verilerine göre %52,4 seviyesinde kalmaya devam ediyor.

Bitcoin’in yaklaşık 3.000 dolar değer kaybetmesi elbette altcoin’lere de olumsuz yansıdı. Neredeyse tüm altcoin’ler bu süreçte ciddi değer kayıpları yaşadı.

ETH -%4 oranında değer kaybetti ve 2.217 dolara kadar geriledi. Bu süreçte Binance Coin, Solana, Dogecoin, Tron, Polygon ve Shiba Inu’da da da benzer değer kayıpları yaşandı. Öte yandan Ripple (XRP), Polkadot (DOT), Chainlink (LINK), Litecoin (LTC), Uniswap (UNI), Cardano (ADA), Bitcoin Cash (BCH) ve Stellar (XLM) gibi kripto para birimlerinde günlük bazda %7’ye varan değer kayıpları yaşandı.

Son 24 saatlik zaman diliminde yaşanan düşüşler sonucunda kripto para piyasasının toplam değeri yaklaşık 80 milyar dolar azaldı. Kripto para piyasasının toplam kapitalizasyonu gün içi en düşük seviyesini 1,560 trilyon dolarla kaydetti.