FTT hem günlük hem de haftalık bazda en iyi performans gösteren kripto para birimleri arasında yer alıyor.

Bitcoin (BTC) fiyatı son günlerde nispeten zayıf bir performans sergiledi. Sonuç olarak lider kripto para birimi BTC son 24 saatlik zaman diliminde 37.000 doların altına geriledi. DOGE, TRX, ADA, LINK gibi kripto para birimleri ard arda iki gün boyunca yaklaşık %3’lük değer kayıpları yaşadı.

Bitcoin 37.000 Dolarda Tutunmaya Çalışıyor

Geride bıraktığımız hafta Binance, ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) ile uzlaşmaya vardı. Bu kapsamda Binance, 4,3 milyar dolar ceza ödemeyi kabul etti. Uzlaşma kapsamında Binance CEO’su Changpeng Zhao kurucusu olduğu borsadaki görevinden istifa etmek zorunda kaldı. Tüm bu gelişmeler sonucunda kripto para piyasasında fiyat dalgalanmaları arttı. Geride bıraktığımız hafta Çarşamba ve Perşembe günleri BTC fiyatında 2.000 dolarlık düşüş ve yükselişler gerçekleşti.

Cuma günü ise Bitcoin (BTC) fiyatı tekrar toparlanarak yükselişe geçti. ve 35.800 dolarla son 18 ayın en yüksek seviyesini kaydetti. Ancak bu yükseliş trendi pek fazla uzun sürmedi. 38.500 dolar direncinde tutunamayan lider kripto para birimi, hafta sonu 38.000 doların altına geriledi.

Yeni haftaya da kötü bir başlangıç yapan Bitcoin (BTC) düşüş trendine devam etti ve 37.000 dolarına altına geriledi. Bitcoin bu haberin hazırlandığı an itibariyle 37.050 dolar bandında işlem görüyor. Bitcoin’in piyasa değeri 724 milyar dolar ölçümlenirken, Bitcoin’in altcoin’ler üzerindeki piyasa hakimiyeti ise %51,7 seviyesinde.

Son 24 saatte yüksek piyasa değerine sahip altcoin’lerin büyük bir bölümü düşüş yaşadı. Günün erken saatlerinde 2.000 doların altına gerileyen Ether (ETH) yeniden toparlanarak bu seviyenin üzerine çıkmayı başardı. Ether (ETH) şu anda 2.028 dolardan işlem görüyor. BNB, XRP, SOL, LTC, DOT, BCH ve LEO da %4’e varan değer kayıpları yaşadıktan sonra toparlanmaya başladı.

En büyük değer kaybı yaşan kripto paralar arasında %19’luk düşüş yaşayan Terra (LUNC), %6,8’lik düşüş yaşayan Illuvium (ILV), %5,6 değer kaybeden GALA (GALA) ve %4,8 oranında değer kaybeden Bittensor (TAO) yer alıyor.

Son 24 saatte en çok yükseliş yaşayan altcoin’ler ise şu şekilde:

Calestia (TIA) %12,3, Pyth Network (PYTH) %7,9, Mantle (MNT) %3, Kaspa (KAS) %2,5 ve WEMIX (WEMIX) %2,9 yer alıyor. 28 Kasım Salı günü %14,5 oranında yükseliş yaşayan FTX Token (FTT) de yatırımcıların dikkatini çekti.

Son 24 saatta yaşanan fiyat hareketlilikleri sonucunda kripto para piyasasının toplam değeri %0,08 oranında azalarak 1,4 trilyon dolara geriledi.