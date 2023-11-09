Son 24 saatte en iyi performans gösteren kripto paralar arasında LINK, MATIC, FIL, OKB, KAS ve QNT yer alıyor.

Son birkaç gün sakin kaldıktan sonra kripto para piyasası yeniden harekete geçti. Son 24 saatlik zaman diliminde 1.5000 doların üzerinde değer kazanan Bitcoin (BTC) böylelikle 2022 yılının Mayıs ayından bu yana kaydedilmeyen seviyelere yükseldi.

Bitcoin 37.000 Dolara Dayandı

Bundan sadece birkaç gün önce lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), ayıların piyasa üzerindeki baskısını arttırmasıyla 34.500 doların altında işlem görüyordu. Ancak son 24 saatte işler değişti ve Bitcoin (BTC) yeniden yükseliş trendine başladı. BTC’deki bu yükseliş trendine altcoin’ler de eşlik etti.

Sadece saatler içerisinde Bitcoin (BTC) 36.000 doları aştı. CoinGecko verilerine göre lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) gün içerisinde 36.837 dolara kadar yükseldi. Bitcoin böylelikle son 18 ayın en yüksek fiyat seviyesini kaydetti. Bu süreçte 140 milyon dolarlık kaldıraçlı işlem tasfiye edildi.

Bitcoin henüz 37.000 dolar seviyesindeki psikolojik direnci desteğe çevirmeyi başaramadı. Bununla birlikte yaşanan yükselişler sonucunda Bitcoin’in (BTC) piyasa değeri 710 milyar doları aştı. Bitcoin’in altcoin’ler üzerindeki piyasa hakimiyeti ise %52 seviyesinde.

Altcoin’ler Yükselişe Geçti

Genellikle Bitcoin yükselişe geçtiği zaman altcoin’ler de onu takip etme eğiliminde. Bitcoin’de yaşanan son yükselişle birlikte altcoin’ler bir kez daha yükselişe geçti. CoinGecko verilerine göre son 24 saatlik zaman diliminde Illuvium (ILV) %28,9, Kaspa (KAS) %23,2, Mina Protocol (MINA) %13,1, Arweawe (AR) %13,6 ve GALA (GALA) %13 oranında artış yaşadı.

Ethereum, Binance Coin, Ripple, Solana, Cardano, Dogecoin, Tron ve Polkadot da kayda değer yükselişler kaydetti.

Tüm bu gelişmeler ışığında kripto para piyasasının toplam değeri son 24 saatte yaklaşık 50 milyar dolarlık artış yaşayarak 1,43 trilyon dolara ulaştı.