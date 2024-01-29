Son 24 saatte kripto para piyasasında kayda değer bir fiyat hareketliliği yaşanmadı. Bitcoin (BTC) 42.000 dolar bandında sakin seyrini sürdürüyor, altcoin’lerin büyük bir bölümü de bu süreçte Bitcoin’i takip ediyor.

Son 3 günlük süreçte Bitcoin’deki fiyat dalgalanmaları önemli ölçüde azaldı. Son bir haftalık zaman diliminde %3,39 oranında değer kazanan Bitcoin (BTC) yeşil renkte.

Son 7 gün içerisinde kayda değer yükselişler yaşayan kripto paralar arasında %49,75 ile MANTA, %37 ile SUI, %35,27 ile CFX, %25,77 ile HNT ve %18,32 ile IOTA yer alıyor. CHZ, ICP, AVAX ve APT de bu süreçte %11’in üzerinde yükselişler yaşadı.

Bitcoin (BTC) Konsolidasyona Devam Ediyor

Son 24 saatte %0,57 oranında değer kaybeden Bitcoin (BTC), 42.330 dolar bandında işlem görüyor. Geride bıraktığımız hafta 38.500 doların altına kadar gerileyen BTC sonrasında toparlanarak 40.000 dolar seviyesinin üzerine geri döndü.

CryptoPotato olarak bildirdiğimiz üzere bu düşüş sırasında yaklaşık 200 milyon dolarlık kaldıraçlı işlem tasfiye edildi ve sonrasında BTC’nin 41.000 doların üzerine yükselmesi de benzer şekilde likiditasyonları tetikledi.

Son 10 günlük zaman diliminde yükselişe geçen Bitcoin’in piyasa hakimiyeti şu sıralar %52,4 seviyesinde seyrediyor.

Solana (SOL) Yeniden Agresifleşiyor

Son 24 saatte altcoin’lerin büyük bir bölümü Bitcoin’i (BTC) takip etti ve kayda değer bir yükseliş yaşamadı. Bununla birlikte günlük bazda en iyi performans gösteren kripto paralar arasında CFX %10,12, 1000SATS %7,60 ve MANTA %6,28 yer alıyor.

Her ne kadar günlük bazda %0,29 oranında değer kaybetse de haftalık bazda %10,60’lık yükseliş yaşayan Solana (SOL) bir kez daha 100 dolar sınırına yaklaştı. Solana’daki (SOL) yükselişin ana nedeninin WEN token airdrop’u olduğu tahmin ediliyor.

En yüksek piyasa değerine sahip ilk 10 kripto para arasında Binance Coin (BNB) dışındaki diğer kripto para birimleri kırmızı renkte.

Sonuç olarak son 24 saatteki gelişmeler sonucunda kripto para piyasasının toplam değeri %0,31 oranında düşüş yaşayarak 1,63 trilyon dolara geriledi.