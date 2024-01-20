Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), 42.000 doların altında işlem görmeye devam ediyor.

BTC fiyatı 19 Ocak’ta bir kez daha 40.500 doların altına geriledi. Ancak bu seviyede destek bulan BTC sonrasında toparlanarak 41.000 doların üzerine yükseldi.

Altcoin’ler de bu süreçte ciddi değer kayıpları yaşadı. Piyasa değeri en yüksek 20 kripto para arasında en iyi performansı Cardano (ADA), Chainlink (LINK) ve Dogecoin (DOGE) kaydetti.

Bitcoin’de (BTC) Son Durum Ne?

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), birbirine oldukça zıt iki hafta geçirdi. Geride bıraktığımız hafta ABD’de spot Bitcoin ETF başvurularının onaylanmasıyla BTC fiyatı 49.000 doları aştı. Ancak takip eden 36 saatlik zaman diliminde BTC sert bir düşüş yaşadı ve 40.500 doların altına geriledi.

Geride bıraktığımız hafta sonu bir miktar toparlanarak 43.000 dolara yükselen BTC, yaklaşık bir haftadır yatay seyirde işlem görüyordu. Fakat 19 Ocak’ta Bitcoin (BTC) bir kez daha 40.500 doların altına düştü. 20 Ocak itibariyle bir miktar toparlanan lider kripto para birimi şu anda 41.600 dolar bandında işlem görüyor.

Dünkü düşüşün ardından bir miktar toparlanan Bitcoin’in piyasa değeri 815 milyar dolara geri döndü. Bununla birlikte Bitcoin’in altcoin’ler üzerindeki piyasa hakimiyeti ise %49,8 seviyesinde.

Son 24 saatlik zaman diliminde piyasa değeri en yüksek 100 kripto para arasında en iyi performansı sergileyen projeler şu şekilde:

RON %10,38 AKT %9,28 CHZ %6,92 ASTR %5,64 AXS %5,11 GRT %4,81 EGLD %3,70 ADA %3,70 KAS %3,37 SIA %3,41

Bununla birlikte en çok düşüş yaşayan kripto paralar şöyle: Sui -%6,41, 100SATS -%5,93, LDO -%5,23, SEI -%4,82, MINA -%3,99 ve ARB -%3,95.

Son 24 saatte yaşanan gelişmelerin ardından kripto para piyasasının toplam değeri %0,21 oranında artarak 1,63 trilyon dolara yükseldi.