Son 24 saatlik süreçte kripto para piyasasının genel olarak sakindi. Bu süreçte %5,49 oranında değer kazanan Chainlink (LINK) dikkat çekiyor.

Bitcoin (BTC) spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanmasının ardından ciddi şekilde güç kaybetti ve 43.000 doların altına geriledi.

Bitcoin (BTC) 12 Ocak tarihinden bu yana 43.000 dolar direncini desteğe dönüştürmeye çalışıyor.

Geride bıraktığımız hafta yaşanan sert fiyat hareketlilikleri bu hafta yerini sakinliğe bıraktı. Altcoin’lerin büyük bir bölümü son 24 saatlik zaman diliminde küçük çaplı düşüşler yaşadı.

Bitcoin’de (BTC) Neler Oluyor?

Son birkaç ayda kripto para sektörü, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’ndan (SEC) gelecek spot Bitcoin ETF kararına odaklanmıştı. SEC, 10 Ocak’ta spot Bitcoin ETF’lerini onayladı ve 11 Ocak’ta spot Bitcoin ETF’leri ABD borsalarında işlem görmeye başladı. Bu gelişmenin ardından Bitcoin’de (BTC) fiyat dalgalanmaları arttı. Ancak buna rağmen 12 Ocak’ta Bitcoin (BTC) yaklaşık 7 bin dolarlık değer kaybı yaşayarak 40.500 doların altına geriledi.

Bu nedenle şu an için spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanması BTC için bir “söylentiyle al, haberle sat” vakası olarak yorumlanıyor

17 Ocak Çarşamba günü itibariyle 42.650 dolar bandında işlem gören Bitcoin’in piyasa değeri 836 milyar dolar, altcoin’ler üzerindeki piyasa hakimiyeti ise %49,6 olarak ölçümleniyor. Geride bıraktığımız hafta Bitcoin’in (BTC) altcoin’ler üzerindeki piyasa hakimiyeti %52,4’ün üzerindeydi.

Chainlink (LINK) Yükselişini Sürdürüyor

Altcoin’lerin büyük bir bölümü de Bitcoin’in (BTC) fiyat performansını taklit ediyor. Son günlerde altcoin’lerdeki fiyat dalgalanmaları da ciddi şekilde azaldı. Son 24 saat itibariyle altcoin’lerin büyük bir bölümü küçük çaplı değer kayıpları yaşadı.

Piyasa değeri en yüksek kripto paralar arasında ETH, AVAX ve Uniswap küçük çaplı yükselişler yaşadı. Bununla birlikte Chainlink (LINK) %5,49 ve Solana (SOL) %5 oranında değer kazandı. CryptoPotato olarak 16 Ocak Salı günü, Chainlink’in (LINK) borsalarda tutulan toplam arzının son 4 yılın en düşük seviyesine gerilediğini bildirmiştik. Bu gelişmeyle birlikte LINK 16 doların üzerinde işlem görüyor.

En büyük 100 proje arasında en çok yükselen kripto paralar ise şu şekilde:

RNDR %10,46 WOO %8,74 BEAM %7,84 CFX %5,85 LINK %5,49

Son 24 saatte yaşanan tüm bu gelişmeler sonucunda kripto para piyasasının toplam değeri %0,39 oranında azalarak 1,7 trilyon dolara geriledi.