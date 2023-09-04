Son 24 saatte yaşanan yükselişlerle birlikte kripto paraların toplam piyasa değerinde 10 milyar dolarlık artış yaşandı.

Geride bıraktığımız hafta kripto para piyasası için oldukça hareketli geçti. Bitcoin 26.000 dolar bandında işlem görürken 2 bin dolar değer kazanarak 28.000 doları aştı. Sonrasında ise sert bir düşüş yaşayarak 25.300 dolarla son 11 haftanın en düşük seviyesini belirledi.

Kripto para piyasası yeni haftaya ise oldukça sakin başladı. Bazı altcoin’ler dışında kripto para birimleri oldukça hareketsiz. Rocket Pool, Synthetix ve Stellar ise çift haneli oranlara varan yükselişler yaşadı.

Bitcoin 26 Bin Dolara Geri Döndü

Bitcoin geride bıraktığımız Salı gününe kadar bir süredir 26.000 dolar bandında işlem görüyordu. Ancak Grayscale’ın SEC’e açtığı davayı kazanmasının ardından BTC 28.000 doların üzerine yükseldi.

Grayscale’ın Bitcoin Trust fonunun spot Bitcoin ETF’ine dönüştürülme olasılığı piyasada büyük bir heyecan yarattı. Grayscale’ın SEC’e açtığı davayı kazanmasının ardından dakikalar içerisinde 2.000 dolar değer kazanan lider kripto para birimi, böylelikle son birkaç haftanın en yüksek seviyesini kaydetti.

Kripto para topluluğu SEC’in iki ay içerisinde iki kripto para şirketine karşı iki önemli davayı kaybetmesiyle neşelenirken ABD’nin menkul kıymet düzenleyicisi bir kez daha şaşırtmadı ve spot Bitcoin ETF başvurularına ilişkin karar tarihini 45 gün erteledi.

Bu gelişme kripto para piyasasında geniş çaplı bir düşüş trendini tetikledi. Bitcoin iki hafta içerisinde 3.000 dolar değer kaybetti ve 25.300 dolarla 11 haftanın en düşük seviyesini kaydetti. Sonrasında lider kripto para birimi birkaç yüz dolar değer kazanarak 26.000 dolara geri döndü.

Bitcoin’in piyasa değeri 505 milyar dolar seviyesinde ve lider kripto para biriminin altcoin’ler üzerindeki piyasa hakimiyeti ise %48,4 bandında.

XLM Yükselişe Geçti

Altcoin’lerin büyük bir kısmı son 24 saatte küçük çaplı yükselişler yaşadı. Ethereum, Binance Coin, Ripple, Cardano, Solana, Tron, TONCOIN, Polkadot, Polygon ve Litecoin ve Solana son 24 saatte %2’ye varan nispeten önemsiz yükselişler kaydetti.

Son 24 saatte piyasa değerine göre ilk 100 kripto para arasında en çok değer kazanan varlıklar şu şekilde: RocketPool %12,8, Synthetix Network %11,5, Stellar %9, IOTA %2,9, PEPE %2,8.

Bu süreçte en büyük değer kayıplarını ise %7,2 ile Rollbit Coin, %6,3 ile THORChain, %6,1 ile LEO Token, %4,6 ile GALA ve %4 ile Kaspa kaydetti.

Sonuç olarak kripto para piyasasının toplam değeri 10 milyar dolar arttı ve CoinMarketCap verilerine göre 1,050 trilyon dolara yükseldi.