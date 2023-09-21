Günlük bazda %30’un üzerinde değer kazanan ImmutableX (IMX) tüm dikkatleri üzerine çekti.

Son birkaç gündür yükseliş trendini sürdüren lider kripto para BTC, 27.000 dolar bandına geri döndü. Bu gelişme, ABD merkez bankası Fed’in dünkü FOMC toplantısı göz önünde bulundurulduğunda oldukça şaşırtıcı.

Son 24 saatlik zaman diliminde altcoin’lerin genelinde küçük çaplı değer kayıpları yaşanırken en büyük düşüşler Rollbit Coin, Kaspa ve Toncoin’de gerçekleşti.

Bitcoin 27.000 Dolara Geri Döndü

Geride bıraktığımız hafta yaşanan sert düşüşün ardından Cumartesi günü 27.000 dolara yükselen lider kripto para birimi, bu hafta da yükseliş trendini sürdürdü. Öyle ki Salı günü BTC fiyatı 27.500 dolarla son 20 günün en yüksek fiyat seviyesini kaydetti.

Son 24 saatte Bitcoin bir kez daha ivme kaybetti ve 500 dolarlık geri çekilme yaşayarak 27.000 dolar bandına geriledi. Dün ABD merkez bankası Fed’in FOMC toplantısının ardından faiz kararını açıkladı. Bitcoin ve altcoin’lerde bu gelişme sonrasında fiyat dalgalanmalarının artması bekleniyordu. Ancak beklenen olmadı ve lider kripto para birimi 27.000 dolar seviyesinde sabit kaldı.

IMX Yükselişe Geçti

Altcoin’lerin büyük bir kısmı tıpkı Bitcoin gibi son 24 saatte sessiz kaldı. Ethereum (ETH), Binance Coin (BNB) ve Ripple (XRP) gibi en büyük altcoin’ler %2’nin üzerinde değer kayıpları yaşadı.

Son 24 saatte en fazla düşüşler %7,5 ile Rollbit Coin (RLB), %6,7 ile Kaspa (KAS) ve %6,4 ile Toncoin’de (TON) gerçekleşti.

Bu süreçte en büyük yükselişi %30’un üzerinde değer kazanan ImmutableX (IMX) kaydetti. Onu sırasıyla %2,7 ile Algorand (ALGO), %2,5 ile MultiversX (EGLD) ve %1,9 ile Leo Token (LEO) takip ediyor.

Tüm bu gelişmeler sonucunda kripto para piyasasının toplam değeri 1,070 dolar seviyesinde sabit kaldı.