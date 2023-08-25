Son 24 saatte kripto para piyasasındaki düşüş trendine PEPE liderlik etti. Onu SUI, IMX ve KCS gibi altcoin’ler takip etti.

Bitcoin 27 bin dolara yükselme girişimlerinde şimdilik başarısız oldu. Lider kripto para birimi 26 bin dolar bandına geri döndü.

24 Ağustos’ta yaşanan yükselişlerin ardından altcoin’lerin büyük bir bölümü kırmızıya büründü. SOL, XRP, SHIB ve MATIC gibi popüler altcoin’ler de kayda değer düşüşler yaşadı.

BTC 26 Bin Dolara Geri Döndü

17 Ağustos Perşembe günü sert bir düşüşler 3.000 dolar değer kaybeden Bitcoin (BTC), 25.300 dolarla son iki ayın en düşük seviyesini belirlemişti. Düşüşün ardından Bitcoin yaklaşık bin dolar değer kazandı ve 26.000 dolar bandına yükseldi. Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) bir süredir bu fiyat seviyelerinde işlem görüyor.

CryptoPotato olarak 24 Ağustos’ta bildirdiğimiz üzere balinalar ve köpek balıkları, Bitcoin’deki bu düşüşü, daha fazla BTC biriktirmek için bir fırsat olarak değerlendirdi.

Çarşamba günü Bitcoin 26.000 doların altına geriledi, ancak boğalar hareketi hızla durdurdu ve daha fazla düşüşe izin vermedi. Tam tersine, BTC Perşembe günü güç kazanmaya başladı ve 6 günün en yüksek seviyesi olan 26.800 dolara geri döndü.

Sonuç olarak Bitcoin şu anda 26.115 dolarda işlem görüyor. Bitcoin’in piyasa değeri 508 milyar dolar seviyesinde. CoinMarketCap verilerine göre lider kripto para biriminin altcoin’ler üzerindeki piyasa hakimiyeti ise %48,4 seviyesinde.

PEPE Düşüşe Geçti

Bitcoin’de 24 Ağustos’ta yaşanan yükseliş sonucu altcoin’ler de yeşil renge bürünmüştü. Ancak bu durum uzun sürmedi. Altcoin’lerin büyük bir bölümünde önemli değer kayıpları yaşandı. Piyasa değerine göre en popüler ikinci kripto para Ether, kısa bir süre önce yapılan spot Ethereum ETF başvurularına rağmen 1.650 dolar bandında işlem görüyor.

Binance Coin, Cardano, Dogecoin, Tron, Polkadot, MATIC ve Litecoin gibi popüler kripto para birimleri günlük bazda %2’ye varan değer kayıpları yaşadı. Solana, Ripple ve Shiba Inu %3 ile %5 oranında düşüş kaydetti. Son 24 saatte %5’e varan değer kaybı yaşayan Solana (SOL), 20 doların altına gerilemeye çok yakın.

Son 24 saatte en çok değer kaybeden kripto para birimleri arasında %18,5’lik düşüşle PEPE, %8’lik düşüşle Maker, %7,19’luk düşüşle Conflux, ve %6,79’luk düşüşle Sui yer alıyor.

Bu süreçte yükseliş yaşayan kripto para birimleri de yok değil. Kripto para piyasasındaki yükselişe son 24 saatte %7,56 oranında değer kazanan BONE liderlik ediyor. Onu %2,65’lik yükselişle Mantle ve %1,16’lık yükselişle Toncoin takip ediyor.

Son gelişmeler ışığında kripto para piyasasının toplam değeri 10 milyar dolarlık düşüş yaşadı ve 1,050 trilyon dolara geriledi.