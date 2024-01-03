Son 24 saatlik zaman diliminde en iyi performans gösteren kripto paralar arasında ICP ve MKR yer alıyor.

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) 2 Ocak’ta 45.900 dolarla son 20 ayın en yüksek seviyeni kaydettikten sonra fiyat düzeltmesine gitti. 3 Ocak 2024 itibariyle Bitcoin (BTC) 45.150 dolar bandında işlem görüyor.

2 Ocak’ta en iyi performans sergileyen kripto paralar arasında yer alan SOL, AVAX ve MATIC gibi kripto para birimleri de bugün fiyat düzeltmesine gitti.

Bitcoin 45.000 Doların Üzerinde

Bitcoin (BTC) fiyatı 2023 yılının son haftasında nispeten sakindi. Bununla birlikte 2023 yılında yaklaşık %160 oranında değer kazanan kripto para birimi, yeni yılın ilk günlerinde de yatırımcılarını sevindirdi. Spot Bitcoin ETF başvurularının olası onayı ve blok ödülü yarılanması nedeniyle 2024 yılının Bitcoin (BTC) için olumlu geçmesi bekleniyor.

Bitcoin (BTC) yeni yıla 42.500 dolar seviyesinde girdi. Yılın ilk birkaç saatinde sessiz kalan Bitcoin (BTC) sonrasında güçlü bir şekilde yükselişe geçti ve Salı günü yükseliş trendine devam etti. Salı günü yaklaşık 3.000 dolar değer kazanan Bitcoin (BTC), 45.900 dolara kadar yükseldi.

Bu noktadan sonra kripto para topluluğu yükseliş trendinin devam etmesini beklerken BTC fiyatı geri çekilmeye başladı ve 45.000 doların altına geriledi.

3 Ocak 2024 itibariyle Bitcoin’in (BTC) piyasa değeri 884 milyar dolar, altcoin’ler üzerindeki piyasa hakimiyeti ise %50,9 seviyesinde.

ICP ve MKR Piyasaya Meydan Okuyor

Son 24 saatte altcoin’lerin büyük bir bölümü Bitcoin’i (BTC) takip etti. Solana, Avalanche ve Polygon gibi dünün en iyi performans gösteren kripto para birimleri ciddi fiyat düzeltmeleri yaşadı. SOL %7,7 oranında değer kaybederek 106,42 dolara, AVAX %5,6 değer kaybederek 40,47 dolara ve MATIC ise %5,2 oranında değer kaybederek 0,96 dolara geriledi.

En yüksek piyasa değerine sahip ilk 20 kripto para arasında %11,6 oranında değer kazanan Internet Computer (ICP) ile %2,7 oranında değer kazanan Binance Coin (BNB) dışında yeşil renkte olan kripto para bulunmuyor. Bununla birlikte son 24 saatlik zaman diliminde en iyi performans gösteren kripto para birimleri şu şekilde:

Maker (MKR): %13,5

Internet Computer (ICP): %12,1

Astar (ASTR): %6,2

Arbitrum (ARB): %8,3

Bitget Token (BGB): %6,6

Lido DAO (LDO): %4

THORChain (RUNE): %3,4

Son 24 saatte yaşanan gelişmeler sonucunda kripto para piyasasının toplam değeri %1,09 oranında azalarak 1,74 trilyon dolara geriledi.