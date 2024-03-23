Bitcoin fiyat düzeltmesine devam ederken Bitcoin Cash (BCH) ise %12,1’lik yükselişle kripto para piyasasına liderlik etti.

Son 24 saatte %0,3 oranında değer kazanan Bitcoin (BTC) 64.727 dolar bandında işlem görüyor. Dün 62.500 dolara kadar gerileyen BTC son 24 saatte yaklaşık 2 bin dolar değer kazandı.

Son 24 saatte Bitcoin’le birlikte altcoin’ler de çoğunlukla sakin kaldı. CoinGecko verilerine göre kripto para piyasasının toplam değeri son 24 saatte değişmedi ve 2,587 trilyon dolar seviyesinde sabit kaldı.

Bitcoin’de Son Durum Ne?

Geride bıraktığımız birkaç hafta Pazartesi günlerine muazzam yükselişlerle başlayan Bitcoin bu haftaya ise düşüşle başladı. 15 Mart’tan bu yana düşüş trendinde olan Bitcoin, Pazartesi ve Salı günü de düşüş trendine devam etti ve 60.900 doların altına kadar geriledi.

Ancak FOMC toplantısının ardından Fed’in ABD’de faiz oranlarını sabit bırakmasının ardından Bitcoin tekrar toparlanarak Çarşamba günü 68.000 dolara kadar yükseldi. Fakat bu toparlanma kısa sürdü ve Bitcoin 22 Mart Cuma günü akşam saatlerinde bir kez daha 62.000 dolar bandına geriledi.

ABD’de spot Bitcoin ETF’leri üst üste dört gün boyunca sermaye çıkışı yaşarken Bitcoin fiyatı bu olumsuz gidişata iyi bir tepki verdi ve son 24 saatte yaklaşık 2 bin dolar değer kazandı.

Lider kripto para birimi Bitcoin’in piyasa değeri şu anda 1,272 trilyon dolar seviyesinde. Bitcoin’in altcoin’ler üzerindeki piyasa hakimiyeti ise %49,2 olarak ölçümleniyor.

Bugün En Çok Yükselen Altcoin’ler

Son 24 saatte altcoin’ler nispeten sakin kaldı. Günlük bazda Ethereum %1,3, Binance Coin %1,4, Avalanche %3,6 ve Tron %1,6 oranında değer kaybetti.

Bu süreçte birkaç kripto para birimi ise çift haneli oranlarda değer kazandı. Bugün en çok yükselen kripto paralar şu şekilde:

Bitcoin Cash (BCH): %12,3 Worldcoin (WLD): %11,8 Toncoin (TON): %11,6 GALA (GALA): %8,2 Floki (FLOKI): %7,9 Conflux (CFX): %7,4 Dogecoin (DOGE): %6,2 Bitcoin SV (BSV): %4,6 Arweawe (AR): %4,6 Ronin (RON): %3,7

Son 24 saatte kripto para piyasasının toplam değeri sabit kaldı ve 2,587 trilyon dolar olarak gerçekleşti.