Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) son 24 saatte %2 oranında değer kazanarak 68.000 dolar bandına yükseldi. Bu süreçte %9 oranında değer kazanan SOL kısa süre önce 208 doları aştı.

Kripto para piyasası geride bıraktığımız hafta yaşanan düşüşlerin yaralarını sarmaya devam ediyor. Yeni hafta başlangıcıyla birlikte birçok kripto para yükselişe geçti. Bu süreçte bazı altcoin’ler diğerlerine kıyasla daha iyi performanslar sergiliyor.

Örneğin Solana, ağdaki memecoin trendiyle birlikte kısa süre önce 200 doların üzerine yükseldi.

Bitcoin 68.000 Doları Test Ediyor

Lider kripto para birimi Bitcoin geride bıraktığımız haftanın sonlarında düşüş yaşadıktan sonra yeniden toparlanmaya başladı. Son bir haftalık süreçte %4,4 oranında değer kaybeden BTC, 18 Mart Pazartesi günüyle birlikte yönünü yukarıya çevirdi.

Son 24 saatte %2 oranında değer kazanarak 68.000 dolar direncini desteğe dönüştürmeye çalışıyor.

Bitcoin (BTC) 67.974 dolardan işlem görüyor. Bitcoin’in piyasa değeri 1,336 trilyon dolar seviyesinde. Bitcoin’in altcoin’ler üzerindeki piyasa hakimiyeti ise %50 olarak ölçümleniyor.

Bitcoin Korku ve Açgözlülük Endeksi’ne göre piyasadaki yatırımcı hissiyatı hala “aşırı açgözlülük” seviyesinde kalmaya devam ediyor. Bununla birlikte 14 Mart’ta 88 puanda olan endeks şu anda 77 puanda.

Solana Altcoin’lerdeki Yükselişe Öncülük Ediyor

Yukarıda da belirttiğimiz üzere bazı coin’ler son dönemde diğerlerine kıyasla daha iyi performans sergiledi. Bunlardan biri de ekosistemi her geçen gün daha da büyüyen Solana (SOL).

Son 24 saatte %9 oranında değer kazanan SOL 208 doların üzerine kadar yükseldi. Bu süreçte Binance Coin (BNB) son günlerde yaşadığı yükselişler sonucunda piyasa değeri en yüksek dördüncü kripto para birimi oldu.

Son 24 saatte en çok yükselen kripto paralar şu şekilde:

Dogwifhat (WIF): %18,9 Avalanche (AVAX): %12,8 Sui (SUI): %9,3 Marinade staked SOL (MSOL): %8,7 Bittensor (TAO): %8,5 Render (RNDR): %8,1 Theta Network (THETA): %7,7 Solana (SOL): %7,8 Quant (QNT): %7,1 Pyth Network (PYTH): %7,4

Son 24 saatte yaşanan fiyat hareketlilikleri sonucunda kripto para piyasasının toplam değeri 2,7 trilyon doları aştı.