Kripto para piyasasının toplam değeri bir kez daha 2,4 trilyon doların üzerine yükseldi.

Bitcoin geride bıraktığımız hafta sonu küçük çaplı fiyat hareketlilikleri dışında nispeten 61.000 dolar bandında sabit kaldı. Ancak Pazartesi günü ani bir şekilde %3,4 oranında değer kazanan Bitcoin (BTC), 63.131 dolarla günün en yüksek seviyesini kaydetti.

Altcoin’ler de sakin geçen hafta sonunun ardından tekrar yükselişe geçti.

Bitcoin 63.000 Dolar Direncini Geçebilecek mi?

Lider kripto para birimi BTC, geride bıraktığımız hafta Pazartesi günü 65.500 dolara ulaşarak son 12 günün en yüksek fiyat seviyesini kaydetmişti. Ancak takip eden günlerde yükseliş trendini sürdüremeyen BTC, Perşembe günü 60.800 dolara kadar geriledi.

Cuma günü tekrar 64.000 dolara kadar yükselen Bitcoin sonrasında sert bir şekilde geri çekildi ve 60.000 dolar bandına kadar düştü. Hafta sonunun büyük bir kısmında 61.000 dolar seviyesinde işlem gören BTC, 62.000 dolar direncini geçmek için yaptığı girişimlerde başarısız oldu. Sonuç olarak Bitcoin fiyatı bugün günün erken saatlerinde 60.800 dolara kadar geriledi.

CoinGecko verilerine göre son 24 saatte %3,4 oranında değer kazanan Bitcoin şu anda 63.123 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bitcoin’in piyasa değeri 1,243 trilyon dolar olarak ölçülüyor. Bitcoin’in altcoin’ler üzerindeki piyasa hakimiyeti ise %51 seviyesinde.

Bugün En Çok Yükselen Altcoin’ler

BTC’nin yeniden yönünü yukarıya çevirmesiyle altcoin’ler de hareketlendi. CoinGecko verilerine göre günlük bazda %2,8 oranında değer kazanan Ethereum (ETH) 3.000 dolar sınırına dayandı.

Piyasa değeri en yüksek 20 kripto para arasında TON ve SHIB kaydettikleri yükselişlerle dikkat çekiyor. Bugün en çok yükselen kripto paralar şu şekilde:

Toncoin (TON): %6,8 Shiba Inu (SHIB): %5,5 Stacks (STX): %4,2 Aave (AAVE): %3,5 THORChain (RUNE): %3,6 Internet Computer (ICP): %3,5 Bitcoin (BTC): %3,4 Cardano (ADA): %3,2 Dogecoin (DOGE): %2,7 NEAR Protocol (NEAR): %2,9

Kripto para piyasasında son 24 saatte gerçekleşen fiyat hareketlilikleri sonucunda piyasanın toplam değeri %2,6 oranında artarak 2,429 trilyon dolara ulaştı.