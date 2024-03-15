Bitcoin’in yanı sırada DOGE ve SHIB gibi kripto para birimlerinde de çift haneli oranlarda düşüşler yaşandı.

Bitcoin dün 73.750 dolara yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini belirledi. Sonrasında fiyat düzeltmesine giden Bitcoin 65.630 dolara kadar geriledi.

Bitcoin’in yaklaşık 8 bin dolarlık sert bir düşüş yaşaması elbette altcoin’leri de olumsuz etkiledi. Son 24 saatte 245.935 yatırımcının kaldıraçlı işlemi tasfiye edildi. CoinGlass verilerine göre son 24 saatte tasfiye edilen işlemlerin toplam değeri 810 milyon dolar seviyesinde.

Tasfiye edilen işlemlerin 667 milyon dolarlık önemli bir kısmını long (uzun) pozisyonlar oluşturuyor.

CryptoPotato olarak bildirdiğimiz üzere Bitcoin son 10 gün içerisinde 61.000 dolardan 73.000 doların üzerine yükseldi. 73.750 dolara kadar yükselen Bitcoin böylelikle 74.000 dolar sınırına dayandı.

Dün birçok altcoin de son yılların en yüksek seviyelerine ulaştı. ETH 4.000 doları aştı, SOL 180 dolara kadar yükseldi ve BNB ise 631 dolara kadar yükselerek 10 Mayıs 2021 tarihinde kaydedilen 690 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesine çok yaklaştı.

Bu tür sert yükselişleri genellikle sert fiyat düzeltmeleri takip ediyor. Dün birçok önde gelen analist ve uzman, kripto para piyasasında fiyat düzeltmelerinin yaklaştığına dair uyarılarda bulunmuştu.

Son 24 saatte ilk olarak 70.000 dolara gerileyen BTC, sonrasında 65.630 dolara geriledi ve böylelikle haftanın en düşük seviyesini kaydetti.

Son 24 saatte SHIB %14,63, TON %14,59, DOGE %13,29, ADA %12,48 ve AVAX %12,02 oranında değer kaybetti.

CoinGlass verilerine göre bu süreçte 245.935 yatırımcının pozisyonu tasfiye edildi. Tasfiye edilen işlemlerin toplam değeri ise 810 milyon dolar seviyesinde.

CoinGlass’a göre tek işlemde gerçekleşen en büyük tasfiyeye OKX borsası ev sahipliği yaptı. OKX’te BTC-USDT paritesindeki 13,30 milyon dolarlık işlem tasfiye edildi.