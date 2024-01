10 Ocak Çarşamba günü erken saatlerde ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada tüm spot Bitcoin ETF başvurularını kabul ettiğini duyurdu. Ancak dakikalar sonra bu haberin gerçeği yansıtmadığı anlaşıldı.

Bu paylaşımdam dakikalar sonra SEC Başkanı Gary Gensler Twitter hesabı üzerinden açıklama yaparak SEC’in Twitter hesabının hack’lendiğini ve spot Bitcoin ETF’lerinin onaylandığına ilişkin haberin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

The @SECGov X account was compromised, and an unauthorized post was posted. The SEC has not approved the listing and trading of spot bitcoin exchange-traded products.

— U.S. Securities and Exchange Commission (@SECGov) January 9, 2024