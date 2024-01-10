10 Ocak Çarşamba günü erken saatlerde ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada tüm spot Bitcoin ETF başvurularını kabul ettiğini duyurdu. Ancak dakikalar sonra bu haberin gerçeği yansıtmadığı anlaşıldı.

Bu paylaşımdam dakikalar sonra SEC Başkanı Gary Gensler Twitter hesabı üzerinden açıklama yaparak SEC’in Twitter hesabının hack’lendiğini ve spot Bitcoin ETF’lerinin onaylandığına ilişkin haberin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

The @SECGov X account was compromised, and an unauthorized post was posted. The SEC has not approved the listing and trading of spot bitcoin exchange-traded products. — U.S. Securities and Exchange Commission (@SECGov) January 9, 2024

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) Twitter hesabından yapılan sahte paylaşım sonucunda son 24 saatte kripto para piyasasında 218 milyon dolarlık kaldıraçlı işlem tasfiye edildi.

CoinGlass verileri son bir saatlik zaman diliminde 56 milyon dolarlık Bitcoin (BTC) işleminin tasfiye edildiğini gösteriyor. Yaklaşık 72.000 yatırımcı tasfiyelerden etkilendi, tek işlemde gerçekleşen en büyük tasfiye ise 6 milyon dolarla Bybit borsasındaki BTCUSD paritesinde kaydedildi.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) resmi Twitter hesabı tarafından Çarşamba günü gece 00:30 sularında yapılan paylaşımda tüm spot Bitcoin ETF başvurularının kabul edildiği bildirilmişti. Kısa süre içerisinde kripto para piyasasını bayram yerine dönüştüren bu paylaşımın, Gary Gensler’in açıklama yapmasıyla gerçek olmadığı anlaşıldı.

SEC Başkanı Gary Gensler, dakikalar sonra yaptığı paylaşımda ajansın Twitter hesabının hack’lendiğini ve spot Bitcoin ETF’lerinin onaylandığına ilişkin haberin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Bu süreçte Bitcoin (BTC) fiyatı ilk olarak 47.800 dolara yükseldi ve sonrasında 45.400 dolara geriledi.

Fox Business muhabiri Charles Gasparino, konuyla ilgili olarak SEC’in sahte tweet yoluyla piyasa manipülasyonu için kendisini soruşturması gerekeceğini bildirdi. Bloomberg’ün ETF analisti Eric Balchunas ise tweet’in gerçek olduğunu ancak SEC’in onay duyurusunu yayınlamayı planladığından yanlışlıkla bir gün önceye alındığını düşünüyor. Eric Balchunas, spot Bitcoin ETF’lerinin büyük olasılıkla Çarşamba günü onaylanacağını ve Perşembe günü hayata geçeceğini savunuyor.