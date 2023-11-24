BLUR son bir haftalık zaman diliminde %80 oranında değer kazanarak en iyi performans gösteren kripto para birimleri arasında yerini aldı.

Bitcoin (BTC) ise bu süreçte yatay seyrini koruyor. Veriler, Bitcoin’in 38.000 dolar direncini desteğe dönüştürmek için yeni bir girişimde bulunabileceğini gösteriyor. Piyasa değerine göre en büyük altcoin Ether (ETH) ise uzun bir aranın ardından ilk kez 2.100 doların üzerine yükseldi. Bu süreçte kripto para piyasasının büyük bir kısmı da yeşil renge büründü.

Bitcoin 38.000 Dolar Direncini Deneyecek mi?

ABD Adalet Bakanlığı’nın (DOJ), varılan uzlaşma kapsamında Binance’i 4,3 milyar dolarlık para cezasına çarptırarak hakkındaki ceza davalarını düşürdü. Bunun sonucunda kripto para piyasasındaki fiyat dalgalanmaları yeniden arttı.

Bitcoin bu gelişmenin ardından hızla düşüşe geçti ve 37.000 dolar bandından 35.800 dolara kadar geriledi. Böylelikle BTC fiyatı haftanın en düşük fiyat seviyesini kaydetti. Fakat kripto para piyasasındaki bu olumsuz hava çok kısa bir süre içerisinde ortadan kalktı ve boğalar bir kez daha kontrolü ele geçirdi.

Şu anda lider kripto para birimi 38.000 dolar direncinin hemen altında işlem görüyor. Bu süreçte kripto para piyasasının toplam değeri 740 milyar dolara yükseldi. Bitcoin’in altcoin’ler üzerindeki piyasa hakimiyeti ise %51,4 seviyesinde.

Spot Işıkları BLUR’un Üzerinde

Blur’un token’i BLUR son bir haftalık süreçte %80 oranında değer kazandı. Blur ayrıca 24 Kasım’da Binance’te listelendi. Dolayısıyla bu gelişme BLUR fiyatının son 24 saatlik zaman diliminde %30’luk önemli bir yükseliş yaşamasıyla sonuçlandı.

Son 24 saatte en iyi performans gösteren diğer kripto para birimleri şu şekilde:

Mina Protocol (MINA) %11,9

Fetch.ai (FET) %10,64

Gas (GAS) %10,75

dYdX (ethdYdX) %8,77

Sui (SUI) %6,38

Elbette bu süreçte değer kaybı yaşayan kripto para birimleri de yok değil. CoinMarketCap verilerine göre son 24 saatlik zaman diliminde en yüksek oranda değer kaybeden kripto paralar şu şekilde:

FTX Token (FTT) -%10,73

THORChain (RUNE) -%7,09

Calestia (TIA) -%6,32

Klaytn (KLAY) -%5,99

ImmutableX (IMX) -%4,66

ORDI (ORDI) -%3

Piyasa değerine göre büyük 10 kripto para biriminin de büyük bir çoğunluğu yeşil renkte. Günlük bazda %1 oranında değer kazanan Ether (ETH) böylelikle bir kez daha 2.100 doların üzerine yükseldi.

Tüm gelişmeler ışığında kripto para piyasasının toplam değeri yaklaşık 20 milyar dolar arttı. CoinMarketCap verilerine göre kripto para piyasasının toplam değeri şu anda 1,430 trilyon dolar seviyesinde.