Solana Labs’in kurucu ortağı Toly, Solana’nın kripto rezervine dahil edilmesine karşı çıkıyor.

Solana Labs kurucu ortağı Anatoly Yakovenko, kripto para rezervlerinin merkeziyetsizliği zayıflatacağını düşünüyor. Yakovenko, ABD’nin kendi stratejik kripto rezervini oluşturmasını ve bunun Fed’in hatalarına karşı bir koruma olmasını öneriyor. Polymarket, SOL’un kripto para rezervine dahil edilme olasılığını %28 olarak tahmin ediyor.

Solana Labs’in kurucu ortağı Anatoly Yakovenko (Toly), ABD’de bir kripto rezervi oluşturulmasına karşı olduğunu açıkladı. Yakovenko, hükümetin kripto rezervini yönetmesi durumunda merkeziyetsizliğin başarısız olacağını savunuyor.

Yakovenko, devletin kendi rezervini oluşturmasını ve bunun Fed’in olası hatalarına karşı bir koruma olarak kullanılmasını önerdi. ABD hükümetinin rezervi, objektif olarak ölçülebilir gereksinimlere dayandırması gerektiğini belirtti.

Anatoly Yakovenko, ABD’de olası bir kripto rezervi fikrine mesafeli durdu ve rezerv tercihlerini sıraladı. Hükümetin kripto rezervini yönetmesi durumunda merkeziyetsizliğin ortadan kalkacağını savundu. Yakovenko konuyla ilgili olarak şunları kaydetti:

“Ne oldukları umurumda değil, şu anda yalnızca Bitcoin’in bu gereksinimleri karşılaması bile mümkün. Ancak bu gereksinimler objektif olarak ölçülebilir ve mantıklı bir şekilde gerekçelendirilmiş olmalı.”

Kripto analitik platformu Polymarket, ABD rezervinin %64’ünün Bitcoin, %42’sinin ise Ethereum’dan oluştuğunu tahmin ediyor. XRP ve SOL’un rezerve dahil edilme olasılığı sırasıyla %29 ve %28 olarak hesaplandı.

Ripple’dan Trump’a SOL Önerisi

Kripto gazetecisi Laura Shin, Ripple’ın ABD’deki ulusal rezerve SOL’un dahil edilmesi için Trump yönetimine bir öneri sunduğunu belirtti. Shin, Ripple’ın bu hamlesinin XRP’nin rezerve dahil edilmesini daha meşru hale getirmeyi amaçladığını ifade etti.

Konuya yakın iki kaynak, Ripple Labs CEO’su Brad Garlinghouse ve Baş Hukuk Müşaviri Stu Alderoty’nin, Pazar günü açıklanan kripto rezerv planına SOL’un dahil edilmesi için Başkan Trump’a bir öneri sunduğunu açıkladı. Ripple yöneticileri, Solana’nın dahil edilmesinin kripto topluluğu içinde rezervin meşruiyetini artıracağını savundu.

Solana’nın rezerve dahil edilmesi, Ripple’ın diğer kripto varlıkları da içeren bir rezervi savunduğunu göstermek için kullanıldı. XRP token’ını çıkaran firma, yıllar boyunca spekülatif bir varlık olmak ve 145 milyar dolarlık piyasa değerini haklı çıkaracak yeterli kullanım alanına sahip olmamakla eleştirildi.

Trump, XRP, SOL ve ADA token’larını potansiyel kripto rezervleri olarak gündeme getirdi. Ancak bu token’ların değer saklama aracı olarak görülmemesi, rezervin ciddiyeti ve büyük kazançlar sağlayıp sağlamayacağı konusunda soru işaretleri yarattı. Ripple liderleri, rezervin erken yatırımcılar ve token’ların arkasındaki isimlere bir halkla ilişkiler desteği sağlamak amacıyla oluşturulup oluşturulmadığını sorguladı.

Garlinghouse, Pazar günü yaptığı açıklamada, “BİRLİKTE ÇALIŞIRSAK kripto endüstrisi hedeflerine ve ötesine ulaşacak,” dedi. Ayrıca, Başkan’ın endüstriyi temsil eden bir devlet dijital varlık rezervi vizyonunu takdir ettiğini belirtti. Ripple CEO’su, “maksimalizmin endüstrinin ilerlemesinin düşmanı olduğunu” ve ABD’nin nihayet Bill Hinman ve Biden’ın SEC’sinin “kırık düşüncesini” geride bıraktığını görmekten memnun olduğunu söyledi.

Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) bilgi sızdıran Edward Snowden, geçen yıl Kasım ayında Solana’nın risk sermayesi etkisi hakkında endişelerini dile getirdi. Snowden, Solana’nın risk sermayesine bağımlılığını eleştirerek bunun ağın merkeziyetsizliğini zayıflattığını savundu. Snowden, dijital varlığı “hapishanede doğmuş” olarak nitelendirdi ve risk sermayesi finansmanına bağımlılığının, blockchain ilkeleriyle uyumunu sınırlayabileceğini ima etti.