Franklin Templeton tarafından yayımlanan bir rapor, Solana’nın merkeziyetsiz finans (DeFi) alanındaki yükselişinin Ethereum’un hakimiyetini tehdit ettiğini ortaya koydu.

Solana’nın yüksek işlem hızı ve düşük maliyetleri, kullanıcı ve geliştiricilerin ilgisini çekerek DeFi benimsenmesini hızlandırdı.

Raporda, Ocak ayında Solana tabanlı merkeziyetsiz borsaların (DEX) işlem hacminin, Ethereum Sanal Makinesi (EVM) tabanlı tüm merkeziyetsiz borsaları geride bıraktığı belirtildi.

FTX çöküşü sonrası Solana ekosistemine olan ilginin arttığı vurgulanan raporda, Solana üzerinde geliştirilen DeFi protokollerinin en çok kullanılan ve en fazla gelir elde eden projeler olduğu ifade edildi.

Buna rağmen, Solana’nın DeFi değerleme çarpanlarının, büyümesine rağmen Ethereum’a kıyasla düşük kaldığı aktarıldı. Rapora göre, DeFi pazarda kendine sağlam bir yer edinerek aylık 600 milyar doların üzerinde işlem hacmi oluşturdu ve ocak ayında toplam 120 milyar dolar değerinde kilitli varlık (TVL) sağladı.

Franklin Templeton, Ethereum’un geçmişte TVL ve DEX işlem hacmi gibi metriklerde rakiplerine üstünlük sağladığını belirtti. Ethereum’un, yüksek aktivite seviyesi ve likidite avantajı nedeniyle DeFi’de lider konumda kaldığı aktarıldı.

🚨 Franklin Templeton says @solana's DEX volume has surpassed Ethereum and all EVM-based chains combined for the first time. The firm notes that while Ethereum has historically dominated DeFi in TVL and liquidity, Solana's rise is challenging its market position pic.twitter.com/KForxgAx0v

— The Solana Post (@thesolanapost) March 5, 2025