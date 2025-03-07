Franklin Templeton tarafından yayımlanan bir rapor, Solana’nın merkeziyetsiz finans (DeFi) alanındaki yükselişinin Ethereum’un hakimiyetini tehdit ettiğini ortaya koydu.

Solana’nın yüksek işlem hızı ve düşük maliyetleri, kullanıcı ve geliştiricilerin ilgisini çekerek DeFi benimsenmesini hızlandırdı.

Solana, Ethereum’un DeFi’deki Liderliğini Zorluyor

Raporda, Ocak ayında Solana tabanlı merkeziyetsiz borsaların (DEX) işlem hacminin, Ethereum Sanal Makinesi (EVM) tabanlı tüm merkeziyetsiz borsaları geride bıraktığı belirtildi.

FTX çöküşü sonrası Solana ekosistemine olan ilginin arttığı vurgulanan raporda, Solana üzerinde geliştirilen DeFi protokollerinin en çok kullanılan ve en fazla gelir elde eden projeler olduğu ifade edildi.

Buna rağmen, Solana’nın DeFi değerleme çarpanlarının, büyümesine rağmen Ethereum’a kıyasla düşük kaldığı aktarıldı. Rapora göre, DeFi pazarda kendine sağlam bir yer edinerek aylık 600 milyar doların üzerinde işlem hacmi oluşturdu ve ocak ayında toplam 120 milyar dolar değerinde kilitli varlık (TVL) sağladı.

Franklin Templeton, Ethereum’un geçmişte TVL ve DEX işlem hacmi gibi metriklerde rakiplerine üstünlük sağladığını belirtti. Ethereum’un, yüksek aktivite seviyesi ve likidite avantajı nedeniyle DeFi’de lider konumda kaldığı aktarıldı.

🚨 Franklin Templeton says @solana's DEX volume has surpassed Ethereum and all EVM-based chains combined for the first time. The firm notes that while Ethereum has historically dominated DeFi in TVL and liquidity, Solana's rise is challenging its market position pic.twitter.com/KForxgAx0v — The Solana Post (@thesolanapost) March 5, 2025

Piyasadaki Değişim İki Önemli Sonuç Doğurabilir

Franklin Templeton’a göre, söz konusu değişim DeFi ekosistemi için iki önemli sonucu beraberinde getirebilir:

Solana Sanal Makinesi (SVM) DeFi’de yeni standart haline gelebilir. Ethereum’un modüler geleceği şekillenebilir.

Solana, Dijital Ekonomideki Yerini Güçlendirebilir

Raporda, Solana’nın büyümesine rağmen DeFi protokollerinin Ethereum’daki muadillerine kıyasla daha düşük değerleme katsayılarına sahip olduğu belirtildi. Bu durumun, ekosistemin güvenilirliği ve istikrarı hakkındaki endişelerden kaynaklanabileceği ifade edildi.

Ancak Solana, 6 Şubat itibarıyla bir yıl boyunca ağ kesintisi yaşamadan çalışmayı başardı. Bu gelişme, ekosistemin istikrar kazandığına işaret ederken, yaklaşan Firedancer gibi güncellemelerin güvenlik ve ölçeklenebilirlik konusunda daha fazla iyileştirme sağlayacağı belirtildi.

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Zeta Markets kurucu ortağı Anmol Singh, Solana’nın DeFi alanında liderliğini pekiştirmekte olduğunu söyledi. Singh’e göre, Solana düşük işlem ücretleri ve yüksek hızı sayesinde hızla büyüyen ekosistemine daha fazla sermaye çekebilir.

Ayrıca, merkeziyetsiz borsaların (DEX) performansındaki ve ölçeklenebilirlikteki gelişmelerin, merkezi borsaların (CEX) piyasa payını giderek azaltacağı ifade edildi. Singh, gelecekte yatırımcıların daha hızlı ve şeffaf işlem yapılabilen merkeziyetsiz borsalara yönelmesinin beklendiğini vurguladı.