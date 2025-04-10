Solana, blokzincirindeki işlem gizliliğini artırmak amacıyla “Gizli Bakiye” (Confidential Balances) adlı yeni bir özelliği duyurdu

Bu yenilik, kullanıcılar, geliştiriciler ve kurumsal firmalar için daha güvenli ve gizliliği yüksek işlem imkânı sunarken yasal gerekliliklerle de uyumlu olmayı hedefliyor.

Herkese Açık Zincirde Gizliliği Sağlamak

Özellikle merkeziyetsiz finans (DeFi) alanında artan gizlilik taleplerine karşılık olarak geliştirilen bu özellik, Solana için önemli bir dönüm noktası. Zira hem kullanıcı gizliliğini korumak hem de regülasyonlara uygunluk sağlamak için tasarlandı.

Sistem, daha önce Solana’nın Token2022 programıyla gelen “Gizli Transferler” özelliğinin bir üst versiyonunu temsil ediyor. O sistemde gönderilen token miktarı herkese açık şekilde görünmüyordu. Şimdi ise sistem daha da geliştirildi: transfer edilen ya da yakılan token miktarları ile işlem ücretleri de gizlenebilecek.

Yani artık yalnızca ne kadar gönderildiği değil, hangi token’ın hareket ettiği bilgisi de dışarıdan görülemeyecek. Bu, Bitcoin ya da Ethereum gibi şeffaf yapılarla kıyaslandığında işletmeler ve gizliliğe önem veren kullanıcılar için büyük bir yenilik.

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Solana’nın çözümüyle hassas finansal bilgiler blokzincirde şifreli kalıyor; zincir şeffaflığını korurken özel veriler dışarıya sızmıyor.

Mobil Cüzdanlara da Gizlilik Geliyor

Bugüne dek Gizli Bakiye özellikleri, çoğunlukla Solana’nın Rust altyapısıyla geliştirildiği için sadece arka uç geliştiricilere hitap ediyordu fakat bu durum değişmek üzere.

Yeni geliştirilen JavaScript tabanlı araçlar sayesinde mobil ve web cüzdanları da söz konusu özelliği desteklemeye başlayacak. Sıfır bilgi ispatı (zero-knowledge proof) destekli bu sistem, işlem kanıtlarını doğrudan kullanıcının cihazında üretip doğrulayabilecek. Yani artık bir geliştirici olmanıza gerek kalmadan, işlemlerinizi gizli bir şekilde yapabileceksiniz.