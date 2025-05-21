Solana ağı, temel protokolünde köklü bir değişikliğe hazırlanıyor. Anza isimli ekip, “Alpenglow” adını verdiği yeni bir konsensüs protokolü önerisinde bulundu.

Alpenglow’un, mevcut sistemin yerini alarak işlemleri neredeyse anlık onaylayabilecek bir yapıya kavuşturması hedefleniyor.

Ekipten Quentin Kneip, Kobi Sliwinski ve Roger Watternhofer, Alpenglow’un yalnızca bir konsensüs protokolü değil, aynı zamanda Solana’nın çekirdek yapısında bugüne kadarki en büyük dönüşüm olduğunu vurguladı. Sistem, Web2 teknolojilerine rakip olabilecek tepki süresiyle gerçek zamanlı çalışan uygulamalar için blokzincirini daha elverişli hale getirebilir.

1/ Introducing the largest Solana Protocol change ever: Alpenglow, Solana's new consensus protocol conceived by the Anza Research team. Say goodbye to Tower BFT and Proof of History. Say hello to Votor & Rotor 🧵👇 pic.twitter.com/KPNQxQ1jBg — Anza (@anza_xyz) May 19, 2025

Proof of History Yerine Rotor ve Votor

Yeni yapı, Solana’nın mevcut Proof of History ve TowerBFT sistemlerinin yerine Rotor ve Votor bileşenlerini getiriyor. Mevcut sistem, doğrulayıcıların zaman konusunda uzlaşmasını sağlarken; yeni sistem, gereksiz gecikmeleri ve karmaşıklığı ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

Rotor, veri yayılımı için kullanılan Turbine yapısını geliştirerek kullanıyor. Verileri küçük parçalara ayırarak ileten bu sistem, daha akıllı düğüm seçimi ve verimli bant genişliği kullanımı ile veri akışını hızlandırıyor.

İşlem Onay Süresi 100 Milisaniyeye Düşüyor

Votor adı verilen yeni oylama mekanizması, blok onay süreçlerini basitleştirerek işlemleri 100 ila 150 milisaniye içinde tamamlayabiliyor. Bu hız, katman 1 blokzincirleri arasında büyük bir sıçrama anlamına geliyor.

Yeni sistemde bloklar, yüzde 80 onayla tek turda; yüzde 60 onayla ise iki turda doğrulanabiliyor. Paralel oylama sistemi sayesinde hem hız hem de ölçeklenebilirlik artıyor.

Solana kurucusu Anatoly Yakovenko, “Konsensüs hakkında çoğu şeyi yanlış anladım ama önemli olanı doğru bildim: Blok üreticileri ağın tüm kapasitesini kullanabilmeli. Kullanıcılar ise tek turda kesin sonuç istiyor. Alpenglow bunu sade ve sezgisel bir yapıyla başarıyor.” ifadelerini kullandı.

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Solana Vakfı İletişim Direktörü Arielle Pennington ise “TikTok gibi uygulamalar, anında sonuçlanan ödemeler, gecikmesiz oyunlar” ifadeleriyle sistemi tanımladı.

Roger Wattenhofer, New York’ta düzenlenen Accelerate konferansında, Alpenglow’un Solana’yı sektördeki en hızlı blokzincir haline getireceğini söyledi. Günümüzde en hızlı ağlar yaklaşık 400 milisaniyelik gecikmeyle çalışıyor. Alpenglow ise bunu önemli ölçüde aşmayı hedefliyor.

Çıkış tarihi henüz netleşmese de Wattenhofer, yeni yapının 2025 sonunda ya da 2026 başında kullanıma sunulabileceğini belirtti.