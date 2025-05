Solana ağı, temel protokolünde köklü bir değişikliğe hazırlanıyor. Anza isimli ekip, “Alpenglow” adını verdiği yeni bir konsensüs protokolü önerisinde bulundu.

Alpenglow’un, mevcut sistemin yerini alarak işlemleri neredeyse anlık onaylayabilecek bir yapıya kavuşturması hedefleniyor.

Ekipten Quentin Kneip, Kobi Sliwinski ve Roger Watternhofer, Alpenglow’un yalnızca bir konsensüs protokolü değil, aynı zamanda Solana’nın çekirdek yapısında bugüne kadarki en büyük dönüşüm olduğunu vurguladı. Sistem, Web2 teknolojilerine rakip olabilecek tepki süresiyle gerçek zamanlı çalışan uygulamalar için blokzincirini daha elverişli hale getirebilir.

1/ Introducing the largest Solana Protocol change ever: Alpenglow, Solana's new consensus protocol conceived by the Anza Research team. Say goodbye to Tower BFT and Proof of History. Say hello to Votor & Rotor 🧵👇 pic.twitter.com/KPNQxQ1jBg

— Anza (@anza_xyz) May 19, 2025