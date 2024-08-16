2024 yılı, kripto para dünyasında meme coin’lerin sahne aldığı bir yıl olarak hafızalara kazınacak. Bu yıl, özellikle Dogwifhat (WIF) gibi tokenlerin ani yükselişleri ve birçok ünlünün kendi coin’lerini piyasaya sürmesiyle dikkat çekti. Solana ağı, hızlı işlem süreleri ve düşük ücretleriyle bu yeni coin lansmanlarının merkezinde yer aldı. Ancak, bu hareketliliğin yön değiştirme potansiyeli var.

Meme Coinler TRON’a mı Geçiyor?

Lookonchain’in verilerine göre, bir trader yalnızca 650 dolar karşılığında 6,87 milyon SUNDOG tokeni satın aldı ve sadece yedi saat içinde bu yatırımı 68 bin dolar olarak geri dönüştürerek 100 kat kazanç elde etti.

We noticed that some traders have made 100x gains trading #MEMEcoins on the #TronNetwork! Trader"TEP7…T1da" spent 5,000 $TRX($650) to buy 6.87M $SUNDOG and sold 4.57M for 522,840 $TRX($68K), making 517,840 $TRX($67.3K) in just 7 hours, a 104x return! He still holds 2.29M… pic.twitter.com/6kREFmtTCv — Lookonchain (@lookonchain) August 16, 2024

Şu an hala 76 bin dolar değerinde SUNDOG tokeni elinde bulunduran bu trader, meme coin dünyasında ender rastlanan kazançlardan birine imza atmış gibi görünse de, bu tür kazançların ekip içi bilgi ya da içerden biri tarafından gerçekleştirilmiş olabileceği olasılığı da göz ardı edilmemeli.

TRON Ağı Güçleniyor

IntoTheBlock verilerine göre, TRON ağındaki aktivitenin hızla arttığını gösteriyor. Geçtiğimiz hafta, TRON ağı yeni bir yıllık rekor kırarak günlük 7,99 milyon işlem gerçekleştirdi. Hâlihazırda, TRON ağı günlük ortalama 7 milyon işlemi aşan bir performans sergiliyor. Ayrıca, son 30 gün içinde Ethereum’dan daha fazla ücret üreterek en kârlı blockchain ağı haline geldi.

Last week, the TRON network hit a new annual high, recording 7.99 million daily transactions. Currently, the @trondao network maintains an impressive average of over 7 million transactions per day. pic.twitter.com/cmJkHFoq3y — IntoTheBlock (@intotheblock) August 16, 2024

Bu gelişmelerin ışığında, Justin Sun kısa bir süre önce SunPump adlı yeni bir protokolü duyurdu. PumpFun benzeri çalışan bu protokol, kullanıcıların meme coin’lerini kolayca piyasaya sürmelerine ve dolandırıcılıklardan korunmalarına olanak sağlamayı hedefliyor.

TRON ağındaki bu büyüme ve artan faaliyet, meme coin lansmanlarının ve yatırımlarının Solana’dan TRON’a doğru bir kayma yaşayıp yaşamayacağı sorusunu akla getiriyor. Eğer TRON, bu hızı ve kârlılığı sürdürürse, gelecekte meme coin lansmanlarının yeni merkezi olabilir.