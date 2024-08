2024 yılı, kripto para dünyasında meme coin’lerin sahne aldığı bir yıl olarak hafızalara kazınacak. Bu yıl, özellikle Dogwifhat (WIF) gibi tokenlerin ani yükselişleri ve birçok ünlünün kendi coin’lerini piyasaya sürmesiyle dikkat çekti. Solana ağı, hızlı işlem süreleri ve düşük ücretleriyle bu yeni coin lansmanlarının merkezinde yer aldı. Ancak, bu hareketliliğin yön değiştirme potansiyeli var.

Lookonchain’in verilerine göre, bir trader yalnızca 650 dolar karşılığında 6,87 milyon SUNDOG tokeni satın aldı ve sadece yedi saat içinde bu yatırımı 68 bin dolar olarak geri dönüştürerek 100 kat kazanç elde etti.

We noticed that some traders have made 100x gains trading #MEMEcoins on the #TronNetwork!

Trader"TEP7…T1da" spent 5,000 $TRX($650) to buy 6.87M $SUNDOG and sold 4.57M for 522,840 $TRX($68K), making 517,840 $TRX($67.3K) in just 7 hours, a 104x return!

He still holds 2.29M… pic.twitter.com/6kREFmtTCv

— Lookonchain (@lookonchain) August 16, 2024