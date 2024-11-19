Solana ağındaki merkezsiz borsaların aylık işlem hacmi 70 milyar doları aşarak tarihteki en yüksek seviyesine ulaştı.

Merkeziyetsiz borsa (DEX) ekosistemindeki işlem hacmi, üç gün üst üste 5 milyar doları aşan günlük hacimlerle desteklenerek yeni bir rekora imza attı.

Solana’daki Büyümenin Başrolleri

DeFi analitik platformu DefiLlama’ya göre Solana ağındaki merkezsiz borsaların işlem hacmindeki artışa Raydium, Orca ve Lifinity gibi önde gelen platformlar liderlik etti.

Raydium, son 30 günde 43 milyar dolarlık işlem hacmiyle en iyi performansını sergiledi. Orca, 11,55 milyar dolarla ikinci sırada yer aldı. Ancak bu, Mart ayında ulaştığı 22,8 milyar dolarlık zirvenin oldukça gerisinde kaldı. Lifinity, 4,48 milyar dolarlık aylık hacim kaydetti, ancak bu da Mart’taki 9,145 milyar dolarlık zirvesinin altında kaldı.

Haftalık bazda ise Raydium, 27,82 milyar dolarlık işlem hacmiyle %127 artış gösterdi. Orca ve Lifinity de sırasıyla %140 ve %214 oranında artış kaydederek 7,66 milyar dolar ve 3,04 milyar dolarlık hacime ulaştı.

Solana, Ethereum’u Geride Bıraktı

Solana’nın işlem hacmi son 24 saatte Ethereum’un işlem hacmini geride bıraktı. DefiLlama verilerine göre Solana, 6,24 milyar dolarlık işlem hacmiyle Ethereum’un 850 milyon dolarlık hacmini yediye katladı.

Raydium’un günlük işlem hacmi 4 milyar doları geçerken, Ethereum’un en büyük DEX’i Uniswap yalnızca 1,5 milyar dolarlık işlem hacmine ulaşabildi.

Memecoin’lerin Etkisi

Memecoin’ler de Solana blockchain’ine yönelik ilgiyi arttıran en önemli faktörler arasında yer alıyor. Dogwifhat (WIF) ve Bonk (BONK) gibi Solana tabanlı memecoin’ler, şu anda piyasa değeri açısından en yüksek 40 kripto para arasında yer alıyor.

Solana’nın işlem hacmindeki bu artış, yalnızca ağın büyüyen kullanıcı tabanını değil, aynı zamanda Ethereum gibi rakip platformlara kıyasla artan rekabet gücünü de gözler önüne seriyor.