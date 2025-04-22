Solana ağı üzerinde işlem gören Fartcoin, son 24 saatte yüzde 21 oranında yükselerek piyasa değerini 1,08 milyar dolara taşıdı. CoinGecko verilerine göre bu artış, Fartcoin’i en büyük 5 meme coin arasına soktu.

Yükselişiyle birlikte Bonk’u geride bırakan Fartcoin, Solana üzerinde en yüksek piyasa değerine sahip ikinci meme coin konumuna geldi. Şu anda yalnızca TRUMP coin’in gerisinde bulunan Fartcoin’in, mevcut ivmeyle bu farkı da kapatması bekleniyor.

İlgili: Fartcoin (FARTCOIN) Fiyat Tahminleri: 2025-2030

Geçmişte ciddi bir düşüş yaşayan Fartcoin, mart ayında 217 milyon dolarlık dip seviyesinden bu yana yaklaşık yüzde 389 oranında artış gösterdi. Aynı dönemde Bitcoin yalnızca yüzde 8,7 oranında yükselmişti. Bonk ise son 30 günde yüzde 3,9’luk sınırlı bir artışla kaldı.

Öte yandan, TRUMP coin son dönemde kayda değer bir düşüş yaşadı. Başkan Trump’ın ticaret politikalarıyla ilişkilendirilen bu düşüş, son 30 günde yüzde 21,6’yı buldu. Fartcoin ile TRUMP arasındaki piyasa değeri farkı şu anda yalnızca 700 milyon dolar. Bu fark, Fartcoin’in son bir ayda kat ettiği büyüme dikkate alındığında, kapanması muhtemel görünüyor.

Fartcoin’in hızlı yükselişi, hem Solana ekosistemindeki meme coin dinamiklerini hem de genel piyasa eğilimlerini yeniden şekillendirebilir.