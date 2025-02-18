Solana (SOL) son dönemde güç kaybetmeye devam ediyor. Yatırımcılar Solana’daki (SOL) düşüşün olası nedenlerini merak ediyor.

Solana (SOL), memecoin çılgınlığının sona ermesiyle birlikte sert bir düşüş yaşadı. Ocak ayında gördüğü 293 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesinden bu yana yüzde kırk değer kaybeden SOL, özellikle son bir ayda büyük bir geri çekilme trendi içine girdi. Güncel durumda yüzde sekiz daha fazla düşüş kaydederek Kasım başından bu yana ilk kez 170 doların altına gerilemiş oldu.

Son dönemde Solana’nın popülaritesini artıran ana faktörler, düşük maliyetli blokzincirinde memecoin üretimi ve bu coinler üzerindeki spekülasyonlardı. Ancak trend hızla gerilemeye başladı. Özellikle Pump.fun gibi platformlarda hiçbir işlevi olmayan ve büyük oranda “pump and dump” (fiyatı yapay olarak yükseltip aniden satma) amacı taşıyan tokenler, yatırımcıları zarara uğrattı.

Solana İçin Oyun Bitti Mi?

Kripto para yatırımcısı Xremlin, “Solana için oyun bitti. Bu durum, FTX çöküşünden bile kötü.” diyerek endişelerini dile getirdi. Xremlin, MELANIA ve LIBRA tokenlerinin bu düşüşte büyük rol oynadığını belirtti. Özellikle MELANIA tokeni, TRUMP coinin hemen ardından piyasaya sürülürken, LIBRA tokeninin de Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei tarafından desteklendiği iddia edildi (Milei bu iddiaları reddetti).

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Analistlere göre, içeriden bilgiye sahip kişiler tarafından yapılan manipülasyonlar, perakende yatırımcıları zarara uğratarak Solana fiyatını düşürdü. Kripto yatırımcısı Ash Crypto ise meme coin çılgınlığının sona ermesinin asıl nedeninin ortaya çıktığını şu sözlerle belirtti:

“İçeriden bilgiye sahip kişiler, meme coin lansmanlarını fırsat bilip perakende yatırımcılara satıp fiyatları düşürdüler. Şu ana kadar bu yöntemle 200 milyon dolardan fazla para kazandılar.”

Yatırımcıların giderek daha fazla farkına vardığı bu durum, Solana ve meme coin piyasasında büyük bir hayal kırıklığına yol açtı.