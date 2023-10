Solana (SOL) tüm olumsuzluklara rağmen ayakta kalmaya devam ediyor. En son raporlar, Solana’nın geride bıraktığımız yıl yaşanan ağ kesintilerine ve FTX kaynaklı FUD’a rağmen iyi durumda olduğunu gösteriyor.

2022 yılındaki olumsuzluklara rağmen Solana ağındaki işlem ücretleri hala istikrarlı ve makul seviyelerde.

Solana ile 2022 yılının Kasım ayında iflas eden FTX borsası arasında güçlü bir ilişki vardı. Bu nedenle FTX’in iflasının ardından SOL fiyatı serbest düşüşe geçti. Buna rağmen Solana (SOL) 2023 yılında yeniden toparlanmayı başardı.

Kripto para analitik platformu Nansen tarafından hazırlanan bir rapor, SOL fiyatının geride bıraktığımız yaz aylarıyla birlikte iyi bir performans sergilemeye başladığını gösteriyor. Öyle ki SOL’un ETH’ye oranı son bir yıldır görülmeyen seviyelere yükseldi.

Since the collapse of FTX, SOL has declined more than ETH, meaning ETH has been the better coin to hold…

But since summer, SOL has been trending positively, with the SOL vs ETH ratio breaking higher, nearing highs not seen all year

Will this momentum continue? pic.twitter.com/aDhh0wY92q

— Nansen 🧭 (@nansen_ai) October 19, 2023