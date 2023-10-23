Solana (SOL) tüm olumsuzluklara rağmen ayakta kalmaya devam ediyor. En son raporlar, Solana’nın geride bıraktığımız yıl yaşanan ağ kesintilerine ve FTX kaynaklı FUD’a rağmen iyi durumda olduğunu gösteriyor.

2022 yılındaki olumsuzluklara rağmen Solana ağındaki işlem ücretleri hala istikrarlı ve makul seviyelerde.

Solana ile 2022 yılının Kasım ayında iflas eden FTX borsası arasında güçlü bir ilişki vardı. Bu nedenle FTX’in iflasının ardından SOL fiyatı serbest düşüşe geçti. Buna rağmen Solana (SOL) 2023 yılında yeniden toparlanmayı başardı.

Kripto para analitik platformu Nansen tarafından hazırlanan bir rapor, SOL fiyatının geride bıraktığımız yaz aylarıyla birlikte iyi bir performans sergilemeye başladığını gösteriyor. Öyle ki SOL’un ETH’ye oranı son bir yıldır görülmeyen seviyelere yükseldi.

Since the collapse of FTX, SOL has declined more than ETH, meaning ETH has been the better coin to hold… But since summer, SOL has been trending positively, with the SOL vs ETH ratio breaking higher, nearing highs not seen all year Will this momentum continue? pic.twitter.com/aDhh0wY92q — Nansen 🧭 (@nansen_ai) October 19, 2023

2023 yılının ikinci çeyreğinde ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) aralarında Solana’nın (SOL) da yer aldığı çeşitli kripto para birimlerini menkul kıymet olarak tanımlamış ve bu nedenle Binance ile Coinbase borsalarına dava açmıştı.

SEC’in bu hamlesinin ardından SOL fiyatı %34 oranında değer kaybetti. İkinci çeyreğinin sonunda yeniden toparlanmaya başlayan SOL fiyatı yükseliş trendini üçüncü çeyrekte de sürdürdü.

SOL, yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla %17 oranında artış yaşayarak bir kez daha 8,4 milyar dolarlık piyasa değerine ulaştı. Solana (SOL) kaydettiği bu performansla piyasa değeri en yüksek kripto para birimleri arasında 10. sıradan 7. sıraya yükseldi.

Öte yandan Messari verileri ise Solana’nın DeFi TVL’sinin yılın üçüncü çeyreğine kıyasla %32 oranında artarak 368 milyon dolara ulaştığını gösteriyor.

Solana ağında işlem ücretleri de dahil olmak üzere elde edilen gelir %19 oranında artarak 4 milyon dolara ulaştı. Bu miktar SOL cinsinden ise %10 oranında arttı ve elde edilen gelir 185.400 SOL olarak gerçekleşti. Messari raporunda Solana blockchain’inin diğer tüm blockchain’ler arasında “en istikrarlı ve en ucuz” ağ olduğu belirtiliyor.

Raporda yer alan verilere göre Solana ağında yılın üçüncü çeyreğinde ortalama işlem ücreti 0,0002 dolar seviyesindeydi.