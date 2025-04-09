Solana (SOL), balina satışları ve büyük token kilit açılışları nedeniyle yeniden baskı altında. Son 24 saatte Pump.fun platformuna ait cüzdanlardan 166 bin SOL’un üzerinde satış yapıldığı bildirildi. SOL fiyatı ise 104 dolar seviyesine gerileyerek üç aylık dip seviyesine yaklaştı.

Balinalar Zararla Satıyor

Büyük yatırımcılar son günlerde SOL’larını zararla elden çıkarmayı göze alarak borsalara aktarıyor.

Bir örnekte, tek bir varlığa ait üç cüzdandan toplam 168.498 SOL un-stake edildi. Bu satışlar gerçekleşirse, yatırımcı yaklaşık 11,38 milyon dolar zarara uğrayabilir.

Şu anda bu cüzdanlardan biri 40.359 SOL, diğeri 41.369 SOL, en büyüğü ise 86.772 SOL tutuyor.

Başka bir varlık da 159.028 SOL’un kilidini açtı, bunun 60.000 SOL’unu merkeziyetsiz protokollerle sattı. Geri kalan yaklaşık 99.000 SOL’u ise tutmaya devam ediyor.

Yine benzer büyüklükteki bir başka cüzdan da 89.734 SOL’u elden çıkardı.

Piyasa analistleri, SOL fiyatının 80 dolara kadar düşme riski taşıdığı uyarısında bulunuyor. Bu da satış baskısının devam edebileceğine işaret ediyor.

Pump.fun’dan Kraken’e Yeni Transferler

Meme token furyasının merkezindeki Pump.fun, son dönemde yeniden yüklü satışlara başladı.

9 Nisan’da platforma ait olduğu tespit edilen 4 farklı cüzdandan toplam 84.358 SOL, Kraken borsasına gönderildi.

Bu işlem daha önceki benzer bir transferle birlikte toplamda yaklaşık 166.000 SOL’un nakde çevrilmiş olabileceği anlamına geliyor.

Pump.fun, 2025’in başından bu yana 1,77 milyon SOL toplamış durumda. Bu miktarın değeri şu an itibarıyla 310 milyon doların üzerinde. Platform bu varlıkların sadece küçük bir kısmını stake etti, geri kalanını ise nakit çıkışı için kullandı. Pump.fun’un ağırlıklı olarak Solana ekosisteminden değer çıkardığı değerlendiriliyor.

Fiyat Baskısı Devam Ediyor

SOL, son günlerde ABD’nin Çin’e uygulamaya başladığı tarifelerin etkisiyle değer kaybetmeye devam ediyor. Balinaların bu durumu satış fırsatına çevirmesi ise fiyatta daha fazla gerileme potansiyelini güçlendiriyor. SOL açık pozisyon (open interest) seviyesi de 6 ayın en düşük seviyesi olan 1,9 milyar dolara geriledi. Uzun pozisyonlar hâlâ %75 oranında ağırlıkta, ancak fiyat düşmeye devam ederse yeni tasfiyeler tetiklenebilir.

Solana’da DeFi ve Memecoin Hareketliliği Sürüyor

Pump.fun ve PumpSwap gibi platformlar üzerinden token üretimi ve merkeziyetsiz işlem hacmi aktifliğini koruyor.

Circle tarafından piyasaya sürülen 12,44 milyar dolarlık USDC arzı, Solana zincirindeki likiditeyi desteklemeye devam ediyor. Ancak SOL token, işlem ücretlerinde ve meme token lansmanlarında halen yoğun olarak kullanılıyor.

Tüm bu gelişmeler, Solana’nın kısa vadede ciddi satış baskısıyla karşı karşıya olduğunu, ancak ekosistemdeki genel aktivitenin hâlen güçlü seyrettiğini gösteriyor.