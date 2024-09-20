Solana Labs, Singapur’da düzenlenen Token2049 etkinliğinde yeni akıllı telefonu Seeker’ı tanıttı. Seeker, 2025 yılında piyasaya sürülecek.

Yeni akıllı telefon, Solana Labs’in Saga adlı bir önceki modeline kıyasla önemli iyileştirmelere sahip.

Seeker’ın Özellikleri

Solana Mobile, resmi X hesabından yaptığı paylaşımında, yoğun bir şekilde Seeker’ın geliştirme sürecinin devam ettiğini ve yeni cihazın bir sonraki döneme damgasını vuracağını belirtti. Solana Labs’ın telefon projesi başkanı Emmet Hollyer, Seeker’ın, özel olarak tasarlanmış bir cüzdan ve Seed Vault anahtar depolama entegrasyonu sayesinde kripto para işlemlerinde daha sorunsuz bir deneyim sunacağını açıkladı.

Seeker adlı akıllı telefon, Web3 özelliklerine odaklanarak hem şık bir donanım hem de gelişmiş yazılım sunuyor. Daha hafif ve parlak bir tasarıma sahip olan telefon, geliştirilmiş kamerası, daha uzun pil ömrü ve önceki modele göre daha uygun fiyatıyla dikkat çekiyor.

Akıllı telefonun en dikkat çekici özellikleri arasında Seed Vault yer alıyor. Söz konusu özellik, kullanıcılara üst düzey güvenlik vaadediyor. Solflare ile geliştirilen yeni cüzdan, kullanıcıların sadece iki dokunuşla kripto para işlemlerini gerçekleştirmesine olanak sağlıyor.

Ücretiz dApp Mağazası ve Geliştirici Çekiciliği

Solana Mobile yeni tanıttığı cihazında geliştiricilere ve oyunculara ücretsiz bir dApp mağazası sunuyor. Apple’ın App Store’u veya Google Play gibi geleneksel uygulama mağazalarının aksine, bu mağaza kripto para uygulamaları için sıfır ücret politikası ile dikkat çekiyor.

Solana Labs’ın telefon projesi başkanı Emmet Hollyer Hollyer, Seeker ile kullanıcıların token ödüllerini daha iyi takip edebileceğini ve birçok projenin Seeker sahiplerine ödül dağıtmayı planladığını belirtti. En son verilere göre Seeker kısa bir süre içerisinde 100.000 adet ön sipariş aldı. Hollyer, birçok geliştiricinin bu platformda projeler geliştirmek istediğini söyledi.

Solana, Seeker’ın piyasaya sürülüşünü kutlamak amacıyla cihazı 450 dolar gibi indirimli bir fiyatla satışa sundu. Bu kampanya, Breakpoint konferansı sona erene kadar, yani 21 Eylül’e kadar geçerli olacak.