Solana Mobile kısa bir süre önce “Chapter 2” olarak adlandırılan yeni telefonunu duyurdu. Chapter 2 duyurulmasını takip eden 30 saat içerisinde selefi Saga’nın ilk yıl satışlarını geride bıraktı

Chapter 2, kısa bir süre içerisinde rekor sipariş sayısına ulaşarak Solana Mobile’in ilk telefonu Saga’nın piyasaya sürüldüğü ilk yılki toplam sipariş sayısını geride bıraktı.

Solana Mobile ilk 24 saat içerisinde 25.000 ön sipariş ve ilk 30 saat içerisinde ise 30.000 ön sipariş aldıklarını açıkladı.

Solana Labs Başkanı ve kurucu ortağı Raj Gokal, Chapter 2’nin piyasaya sürülmesinden çok kısa bir süre sonra ulaştığı başarıdan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Raj Gokal, Chapter 2’nin kripto para odaklı uygulama ekosisteminde yaratacağı olası etkilerin de kendisini heyecanlandırdığını ifade etti.

30,000 preorders in the first 30 hours.

It's small step towards realizing our goal of making web3 universally accessible.

Your faith in our vision means the world to us. We're just getting started 🔥

— Solana Mobile 🌱 (@solanamobile) January 18, 2024