Solana Mobile kısa bir süre önce “Chapter 2” olarak adlandırılan yeni telefonunu duyurdu. Chapter 2 duyurulmasını takip eden 30 saat içerisinde selefi Saga’nın ilk yıl satışlarını geride bıraktı

Chapter 2, kısa bir süre içerisinde rekor sipariş sayısına ulaşarak Solana Mobile’in ilk telefonu Saga’nın piyasaya sürüldüğü ilk yılki toplam sipariş sayısını geride bıraktı.

Solana Mobile ilk 24 saat içerisinde 25.000 ön sipariş ve ilk 30 saat içerisinde ise 30.000 ön sipariş aldıklarını açıkladı.

Solana’dan Yeni Telefon “Chapter 2”

Solana Labs Başkanı ve kurucu ortağı Raj Gokal, Chapter 2’nin piyasaya sürülmesinden çok kısa bir süre sonra ulaştığı başarıdan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Raj Gokal, Chapter 2’nin kripto para odaklı uygulama ekosisteminde yaratacağı olası etkilerin de kendisini heyecanlandırdığını ifade etti.

30,000 preorders in the first 30 hours. It's small step towards realizing our goal of making web3 universally accessible. Your faith in our vision means the world to us. We're just getting started 🔥 Preorder now 👉 https://t.co/nYR9apGGIT https://t.co/HUYKYd1aHF — Solana Mobile 🌱 (@solanamobile) January 18, 2024

Solana Mobile’in Chapter 2 adlı yeni telefonu, kripto para tabanlı akıllı telefonların potansiyelini ortaya çıkarmayı hedefliyor. Raj Gokal, Chapter 2’nin kullanıcılar arasında uygulama kullanımını teşvik ederek değer yaratacağını düşünüyor.

Solana Mobile kullanıcılarını teşvik etmek isteyen kripto para tabanlı uygulama geliştiricileri için büyük bir fırsat yaratıyor. Solana Mobile bunu, geliştiricilerin fahiş fiyatlı uygulama mağazası ücretlerine maruz kalmadan yapmalarına olanak sağlıyor.

Chapter 2 olarak adlandırılan akıllı telefon, tıpkı selefi Saga gibi benzer özelliklerle geliyor. Chapter 2’nin içerisinde yerleşik kripto para cüzdanı, özel Android yazılımı ve kripto uygulamaları için özel bir “dApp mağazası” gibi çeşitli özellikler yer alıyor.

Solana Mobile, 2022 yılında Saga’yı 1.000 dolarlık ön satış fiyatıyla piyasaya sürmüş ve daha sonrasında satışların beklentileri karşılamaması nedeniyle fiyatta indirime gitmişti. Chapter 2 ise 450 dolarlık ön satış fiyatıyla piyasaya sürüldü.

Solana Mobile cephesinden yapılan açıklamada Chapter 2’nin 2025 yılının ilk yarısında piyasaya sürüleceği belirtildi.

Chapter 2 Ön Sipariş Rekoru Kırdı

Chapter 2’nin piyasaya sürülmesini takip eden 30 saat içerisinde salefi Saga’nın ilk yılki satışlarını geride bırakmasıyla büyük bir başarıya ulaştı. Başlangıçta 25.000 ile 50.000 adet satması beklenen Saga, başlangıçta yalnızca 2.500 adetlik satış rakamına ulaşabilmişti.

Ancak Solana tabanlı popüler memecoin Bonk Inu’nun (BONK), Saga sahiplerine yönelik airdrop düzenlemesinin ardından akıllı telefona yönelik ilgi bir anda yeniden arttı. Bonk Inu her bir Saga sahibine 30 milyon BONK token dağıttı.

Airdrop’un ardından Saga satışları bir anda ciddi şekilde arttı ve 15.000’e ulaştı.