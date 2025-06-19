Kanadalı dijital varlık firması Sol Strategies, Nasdaq’ta işlem görmek için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) resmi başvurusunu yaptı.

Halihazırda Kanada Menkul Kıymetler Borsası’nda (CSE) işlem gören şirket, Nasdaq’ta “STKE” koduyla yer almayı planlıyor.

Başvuru süreci, şirketin ABD pazarındaki genişleme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. SEC’e sunulan Form 40-F belgelerine göre, Sol Strategies’in elinde 420 binden fazla SOL token bulunuyor. Bu miktar, firmayı Solana’nın yerel varlığı açısından kurumsal ölçekte öne çıkan oyunculardan biri haline getiriyor.

Dijital Varlık Yatırımlarında Büyüme Hedefi

Sol Strategies, yükselen blokzincir teknolojilerine odaklanarak dijital varlık yatırım aracı olma yolunda ilerliyor. Şirket, Solana’nın tokenizasyon ve altyapı alanlarındaki yükselişinin, büyümeyi destekleyeceğini öngörüyor.

Yayımlanan verilere göre şirketin 172,2 milyon adi hissesi bulunuyor. Bunun yanında, 12 milyondan fazla ön alım hakkı (warrant) ve 5,3 milyon hisse senedi opsiyonu da mevcut. Bu rakamlar, ABD listelemesinin ardından yatırımcı ilgisinin artması durumunda aktif bir sermaye yapısını işaret ediyor.

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Kanada Kurallarına Bağlı Kalacak

Sol Strategies, “yabancı özel ihraççı” statüsünde yer aldığı için ABD’deki bazı regülasyonlardan muaf tutulacak. Şirket, Kanada’daki CSE kurallarıyla yönetilmeye devam edecek. Bu kapsamda yönetim kurulunda bağımsız üye çoğunluğu zorunlu değil ve Nasdaq’ın yerli şirketler için öngördüğü bazı komite gereklilikleri geçerli olmayacak.

Ancak firma, kripto düzenlemelerindeki değişkenlik, dijital varlık fiyatlarındaki dalgalanma ve bazı token’ların menkul kıymet olarak değerlendirilme ihtimali gibi risklerin farkında olduğunu da özellikle belirtti.