Solana Vakfı, hacker’lara meydan okuyan yeni bir hata ödül (bounty) programı başlattı. Söz konusu hata ödül programında Solana Vakfı, 2 milyon dolarlık kilitli SOL token’in yanı sıra çeşitli ödüller vadediyor.

Solana Vakfı, ağın kelimenin tam anlamıyla çökmesine yol açabilecek potansiyel hataları bulan kişileri 400.000 dolarla ödüllendirecek. Bu duyuru, Sam Bankman-Fried’ın avukatlarının duruşmalarda birkaç kez Solana’dan bahsetmesiyle SOL’ün %8,4 oranında değer kaybetmesinin ardından geldi.

Jacob Creech 400.000 Dolarlık Ödülü Duyurdu

Solana Vakfı’ndan Jacob Creech, ödül programını Twitter hesabı üzerinden duyurdu. Jacob Creech paylaşımında ağın çökmesine yol açabilecek hataları tespit eden herkese 400.000 dolar (yaklaşık 11 milyon TL) ödül verileceğini açıkladı.

Fyi there's a $400k reward for anyone that can find code that can turn off Solana Please go ahead and find ithttps://t.co/2oxcB0EEyx — Jacob Creech (@jacobvcreech) October 12, 2023

Böylelikle Solana Vakfı, ödül programlarına bir yenisini daha ekledi. Kullanıcı fonlarının işlemler imzalanmaksızın çalınması, yetkisiz fon transferleri ve yönetişim konularındaki potansiyel güvenlik açıklarını tespit edenler ayrıca 2 milyon dolarlık SOL token’le ödüllendirilecek. Bu token’ler 12 aylık bir kilitleme süresine sahip olacak.

Solana ağının fikir birliği algoritmasındaki potansiyel güvenlik açıkları için ise 1 milyon dolarlık ödül belirlendi.

Ethereum katili olarak adlandırılan Solana, hiçbir ağın yüzde yüz oranda güvenli olmadığını kabul ediyor. Bu nedenle Solana’nın arkasındaki ekip, güvenlik açıklarını sağlıklı bir şekilde ele alma konusunda kararlı.

Solana (SOL) Neden Düşüyor?

Sam Bankman-Fried’ın (SBF), 7 farklı suçtan yargılanmasına 3 Ekim 2023 tarihinde başlandı.

Duruşmalar sırasında Sam Bankman-Fried’ın avukatlarının birkaç kez Solana’dan bahsetmesi SOL fiyatını olumsuz bir şekilde etkiledi. Dolayısıyla SOL, son bir haftalık süreçte %8,3 oranında değer kaybederek 21,36 dolara geriledi.

SOL, akıllı sözleşme destekli blockchain ağı Solana’nın yerel para birimi olarak çalışıyor. FTX imparatorluğunun en güçlü olduğu dönemde Sam Bankman-Fried, Solana’ya ciddi şekilde destek verdi. Bu nedenle FTX’in çöküşü, Solana ve (SOL) fiyatı üzerinde ciddi düşüşe yol açtı.