Solana Vakfı, hacker’lara meydan okuyan yeni bir hata ödül (bounty) programı başlattı. Söz konusu hata ödül programında Solana Vakfı, 2 milyon dolarlık kilitli SOL token’in yanı sıra çeşitli ödüller vadediyor.

Solana Vakfı, ağın kelimenin tam anlamıyla çökmesine yol açabilecek potansiyel hataları bulan kişileri 400.000 dolarla ödüllendirecek. Bu duyuru, Sam Bankman-Fried’ın avukatlarının duruşmalarda birkaç kez Solana’dan bahsetmesiyle SOL’ün %8,4 oranında değer kaybetmesinin ardından geldi.

Solana Vakfı’ndan Jacob Creech, ödül programını Twitter hesabı üzerinden duyurdu. Jacob Creech paylaşımında ağın çökmesine yol açabilecek hataları tespit eden herkese 400.000 dolar (yaklaşık 11 milyon TL) ödül verileceğini açıkladı.

Fyi there's a $400k reward for anyone that can find code that can turn off Solana

Please go ahead and find ithttps://t.co/2oxcB0EEyx

— Jacob Creech (@jacobvcreech) October 12, 2023