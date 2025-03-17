Kripto para dünyasında yönetim süreçleri açısından önemli bir dönüm noktası yaşandı. Solana ekosistemi, büyük bir enflasyon reformu önerisini oylamak için rekor düzeyde katılım gösterdi. Ancak, teklife dair tartışmalar ne kadar yoğun olursa olsun, sonuç değişmedi ve teklif reddedildi.

Solana Vakfı yöneticilerinden Lily Liu, daha önce SIMD-228 teklifine karşı çıkmış ve sabit oranlı getirilerin kurumsal yatırımcılar için istikrar sağladığını, bunun da SOL’un uzun vadeli büyümesi açısından kritik olduğunu savunmuştu.

SIMD-228 Neyi Amaçlıyordu?

Öneri, Solana’nın mevcut enflasyon sistemini sabit bir artış planından çıkarıp, piyasa koşullarına bağlı dinamik bir modele geçirmeyi amaçlıyordu. Ancak bu değişikliğin kabul edilmesi için gerekli olan yüzde 66.67’lik çoğunluğa ulaşılamadı. Oylamada katılımcıların yüzde 61.4’ü teklife destek verirken, yüzde 27.4’ü karşı çıktı, yüzde 3.3’lük bir kesim ise çekimser kaldı.

Toplamda Solana’da stake edilen arzın yüzde 43.6’sı değişikliği desteklerken, yüzde 27.4’lük bir kesim buna karşı çıktı. Sonuç olarak, Solana’nın enflasyon politikası olduğu gibi kaldı. Ancak, bu oylama Solana’nın yönetim sürecine katılımın ne kadar güçlü olduğunu da gösterdi. 910 farklı doğrulayıcıdan (validator) gelen oylarla, stake edilen arzın yüzde 74’ü bu sürece dahil oldu.

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Mevcut durumda Solana’nın enflasyon oranı yüzde 4.66 seviyesinde ve toplam arzın yalnızca yüzde 3’ü stake edilmiş durumda. SIMD-228’i destekleyenler, önerilen yeni modelin ağın ekonomik dengesini daha sağlıklı hale getireceğini ve uzun vadeli yatırımcılar için SOL’u daha cazip kılacağını ileri sürüyordu.

Ancak, teklife karşı çıkanlar bu değişimin bazı riskler taşıdığına dikkat çekti. Başlıca endişeler ise şu şekilde sıralandı:

Aşırı karmaşıklık: Enflasyonun staking oranına göre sürekli değişmesi yönetim açısından zorluklar yaratabilirdi.

Enflasyonun staking oranına göre sürekli değişmesi yönetim açısından zorluklar yaratabilirdi. Ani dalgalanmalar: Staking oranındaki ani değişiklikler, ağın istikrarını sarsabilirdi.

Staking oranındaki ani değişiklikler, ağın istikrarını sarsabilirdi. Küçük doğrulayıcıların zarar görmesi: Küçük çaplı doğrulayıcılar, enflasyondan elde ettikleri gelir sayesinde sürdürülebilirliğini koruyordu ve bu değişim onları olumsuz etkileyebilirdi.

Teklifin reddedilmesi, Solana’nın mevcut enflasyon planının devam edeceği anlamına geliyor. Ancak bu oylama, Solana yönetiminin demokratik işleyişini ve topluluğun aktif katılımını gözler önüne seren önemli bir sınav oldu.