Solana, “Amerika Geri Döndü – Şimdi Hızlanma Zamanı” başlıklı reklamını, X platformunda yoğun eleştirilerin ardından kaldırdı. Kullanıcılar reklamı “rahatsız edici”, “aşırı yapay” ve “bölücü” olarak tanımladı.

Solana’nın vatansever temalı reklam kampanyası, kripto topluluğunda büyük tepki topladı. Pek çok kişi reklamı “zehirli” ve kriptonun kapsayıcı değerleriyle çelişen bir içerik olarak değerlendirdi. Kısa sürede 1.4 milyon izlenmeye ulaşan reklam, vatansever temalar içeren siyasi mesajlar barındırıyordu. Özellikle cinsiyet çeşitliliğine karşıt ifadeler içermesi, büyük yankı uyandırdı.

Kripto dünyasının tepkisini çeken detaylardan biri, videodaki bir sahnede yer alan genç bir adamın terapi seansı sırasında “Ben cinsiyet değil, teknoloji icat etmek istiyorum.” demesiydi.

Solana, bu tartışmalı reklamın kaldırılmasıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı ve konuyla ilgili yorum taleplerine yanıt vermedi. Ancak, kaldırılan video birçok kullanıcı tarafından X’te yeniden paylaşıldı.

Tally.xyz’nin CRO’su Tyler Bench, tepkisini sert bir dille dile getirerek, “Bu izlediğim en toksik içerik olabilir. Coinbase reklamlarının, yıllardır bodrum katından çıkmamış bir incel tarafından yapılmış hali gibi.” dedi.

“Kripto’nun Kapsayıcı Yapısıyla Çelişiyor”

Reklam, kripto sektöründeki siyasi mesajlar konusundaki hassasiyetleri de bir kez daha gündeme getirdi. Eleştirmenler, reklamın kripto dünyasının tarafsızlık ve küresel kapsayıcılık ilkeleriyle örtüşmediğini savundu.

Base platformunun ürün sorumlusu Anneri van der Merwe, Solana’nın bu hamlesinin yanlış bir strateji olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Rahatsız edici, yapay ve gereksiz bir yönlendirme içeriyor. Base herkes içindir. Solana geçen hafta da ‘herkes için’ ifadesini kullanmıştı. Ancak bu reklam, bu anlayışı gerçekten benimsemek için daha çok yol kat edilmesi gerektiğini gösteriyor.”

Kripto sektörünün diğer önemli isimleri de benzer bir hayal kırıklığı dile getirdi. Cinneamhain Ventures ortağı Adam Cochran, reklamın amacını şu sözlerle sorguladı:

“Ülkeyi etkileyen asıl ‘zihinsel virüs’, Silikon Vadisi’nde insanların kendilerini baskı altında hissetmesi ve bunun havalı veya asi bir duruş olduğunu sanmalarıdır.”

DEX protokolü Avnu.Fi’nin CEO’su Mentor Reka ise Solana’nın bilinçli olarak tartışma yaratmak amacıyla böyle bir reklam yaptığını öne sürdü.

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Hatta Solana’nın kurucu ortağı Anatoly Yakovenko bile kampanyadan uzak durmaya çalışarak, önceki “Maren” reklamlarının daha başarılı olduğunu ima etti.

Bazı gözlemciler, bu reklamın kasıtlı olarak öfke yaratmak için hazırlandığını, tartışma yoluyla viral olmayı amaçlayan bir strateji olduğunu düşünüyor. Ancak bu tür bir pazarlama yaklaşımının, küresel kripto topluluğunun önemli bir kesimini uzaklaştırma riski taşıdığı da vurgulanıyor.